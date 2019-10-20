Кто это сказал: Соловьев или Петросян. Тест

20 октября - день рождения российского телеведущего Владимира Соловьева. Он ведет программу "Воскресный вечер" на канале "Россия-1" и ежедневную программу на радио "Вести". В своих выступлениях Соловьев критикует Украину, США, оппозицию и хвалит российскую власть.

Его заявления часто звучат угрожающе, но если вслушаться, иногда они напоминают шутки известного российского юмориста Евгения Петросяна.

Русская служба Би-би-си решила выписать отдельные заявления телеведущего и юмориста и подготовила тест: угадайте, кто это сказал - Соловьев или Петросян.