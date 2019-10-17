Адвокаты: фигуранты дела "Нового величия" порезали себе вены в суде

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Фигурант дела "Нового величия" Руслан Костыленков

Фигуранты дела "Нового величия" порезали себе вены в суде, сообщают адвокаты. Поступает противоречивая информация, сколько человек это сделали.

Как сообщил телеканалу RTVI адвокат Александр Лупашко, фигуранты дела Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин порезали себе вены в зале Люблинского суда Москвы.

Адвокат Светлана Сидоркина сообщила "Открытым медиа", что вскрыть вены в зале Люблинского суда в четверг попытались только двое обвиняемых по делу "Нового величия" - Костыленков и Крюков.

"Скорая" приехала сразу же, им оказывается помощь, всех сразу же удалили из зала, про их состояние мы не знаем, ждем сообщений от врачей", - рассказала она. "Новая газета" также пишет, что вместе с Костыленковым вены порезал Крюков.

"У ребят нервы сдали, - рассказала изданию Сидоркина. - Они сегодня заявили ходатайство, чтобы им изменили меру пресечения на домашний арест или назначили другую меру пресечения. Когда судья отказал им, Костыленков и Крюков порезали себе вены".

Ранее о том, что в суде порезал себе вены Костыленков, сообщил Максим Пашков, адвокат обвиняемой по этому же делу Марии Дубовик. "Вены вскрыл лезвием в клетке", - написал Пашков в телеграм-канале. О том же он сообщил проекту "ОВД-Инфо".

10 членов организации "Новое величие" были задержаны в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества с целью свержения государственного строя.

Костыленкова следствие считает лидером "Нового величия". После своего задержания он рассказывал о пытках.

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