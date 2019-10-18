Саммит G7 пройдет в гольф-клубе Трампа. Сам он ничего на этом не заработает

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2015 году в этом гольф-клубе Дональд Трамп принимал конкурс "Мисс Вселенная"

Следующий саммит "Большой семерки" пройдет в одном из гольф-клубов во Флориде, принадлежащем Дональду Трампу, объявил Белый дом.

Исполняющий обязанности главы аппарата президента США Мик Малвейни заявил, что сам Трамп на этом не заработает.

"Бренд Трампа и без того силен, ему не нужна дополнительная помощь", - сказал Малвейни.

Гольф-клуб Трампа Trump National Doral Miami принадлежит президенту США и находится в 13 километрах от аэропорта Майами.

Саммит G7, в котором примут участие лидеры Канады, США, Франции, Великобритании, Германии, Японии, Италии, а также представитель ЕС, пройдет 10-12 июня 2020 года.

Как так получилось?

По словам Малвейни, целая группа людей, отвечающих за саммит, инспектировала список возможных мест для его проведения в более чем 10 штатах.

Они посетили возможные места в Калифорнии, Колорадо, Флориде, Мичигане, Северной Каролине, Юте, Техасе и на Гавайях.

"В итоге стало ясно, что National Doral Miami - лучшее место для такой встречи", - добавил Малвейни.

"Я спросил тех, кто поехал инспектировать этот гольф-клуб - как это было? И они мне ответили: "Вы не поверите, но у нас создалось впечатление, что он был построен специально для подобного рода встреч".

Изначально именно Дональд Трамп предложил провести саммит именно в его собственном гольф-клубе.

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Заработает ли сам президент?

За время президентства Трампа он не раз подвергался критике за то, что постоянно посещает свои собственные отели и гольф-клубы - как в США, так и за рубежом.

Малвейни утверждает, что все доходы от подобных визитов Трамп передает благотворительным организациям. Он также отрицает, что подобная практика нарушает положение конституции США, запрещающее государственным лицам принимать подарки или вознаграждения от иностранных государств.

После того как Дональд Трамп стал президентом, он перестал управлять своей компанией и передал управление сыновьям. Он, однако, не продал своих акций, и бизнес по-прежнему принадлежит ему.

За время его президентства доходы многих его отелей и гольф-клубов упали, в том числе и в National Doral Miami.