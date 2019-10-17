США и Турция договорились о приостановке турецкой операции в Сирии

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Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Вашингтон и Анкара договорились о том, что наступление турецких войск на севере Сирии будет приостановлено на 120 часов.

Это необходимо, чтобы дать возможность курдским отрядам в течение пяти дней при содействии американцев выйти из приграничных районов, которые Турция определила как "зона безопасности".

Майк Пенс, находящийся с официальным визитом в Анкаре, подтвердил, что вывод курдских отрядов уже начался. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Президент США Трамп сообщил в "Твиттере", что из Турции поступили "отличные новости".

"Спасибо Эрдогану, - написал Трамп. - Миллионы жизней будут спасены!"

Новость дополняется.