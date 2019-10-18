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Айсултан Назарбаев, 28-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагает испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны "обильно текла кровь".

Приговор предполагает испытательный срок в 18 месяцев. Если течение этого срока он нарушит закон, приговор станет из условного реальным.

Кроме этого, Назарабаев должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1000 фунтов и возместить ущерб на 5000 фунтов.

Media playback is unsupported on your device За что Назарбаев укусил констебля?

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Что произошло?

Согласно судебным документам, 3 июня этого года Айсултан Назарбаев устроил переполох в одном из отелей в центре Лондона. Он выбегал на балкон и угрожал покончить с собой. Администрация вызвала полицию.

5 июня похожий инцидент повторился в квартире по Тависток-стрит в центре Лондона. Назарбаев был на балконе и что-то выкрикивал. Соседи посчитали, что он кричит террористические лозунги и вызвали полицию. По версии защиты, Назарбаев выкрикивал слово "Аллах", потому что он просил о помощи.

В суде была показана видеозапись с камеры, которая была на полицейском, пытавшимся задержать Назарбаева.

На записи видно, как полицейский приказал Назарбаеву лечь на пол и не двигаться. Назарбаев не послушался и двинулся в сторону полицейского. Тот по меньшей мере трижды применил электрошокер.

В какой-то момент Назарбаев смог сорвать с себя часть электрошокера, которая подавала заряд, и атаковал полицейского. Этот момент плохо виден на камере - зато видно, как из руки офицера начинает капать кровь. Затем прибыла подмога, и Назарбаев был задержан. У полицейского остался шрам. Также ему понадобилось время для восстановления уверенности в себе и уверенности в возможности продолжения службы.

Согласно отчёту полиции, внук казахстанского лидера в общей сложности пытался оказывать сопротивление действиям полицейских в течение 53 минут.

Инцидент начался с того, что Назарбаев проник в квартиру девушки по имени Ксения Шевелева. Она утверждает, что не знает Назарбаева. По всей видимости, он попал в ее квартиру через балкон - мебель на балконе и внутри квартиры повреждена, также как и другие вещи. Она нашла в ящике своего стола паспорт и кошелёк Назарбаева, а в стиральной машинке - его вещи. Ущерб квартире и вещам девушки оценен в 5 тысяч фунтов. Она также испытывала страх и проблемы со сном после инцидента.

Однако полицейского вызвала женщина из другой квартиры, на балкон которой он проник позже. Полицейский прибыл на место один и пытался предотварить проникновение Назарбаева в квартиру.

В 2007 году Назарбаеву было вынесено предупреждение в Казахстане за драку в ночном клубе. В остальном характеристики о нем положительные.

В отчёте из клиники Priory, где Назарбаев лечился от наркотической зависимости, говорится, что внук Назарбаева следовал указанием врачей и показал большой прогресс в лечении.

Судья сказал, что принял во внимание успехи в лечении и решил, что дальнейшее лечение лучше продолжать на свободе чем в тюрьме. Адвокат Назарбаева от его имени сказал, что испытал огромное облегчение, услышав приговор. Сам Назарбаев пока отказался говорить с Би-би-си.

Адвокат в интервью Би-би-си сказал, что доволен приговором. И что его подзащитный с момента задержания прошёл огромный путь и теперь совсем другой человек, вставший на путь исправления

Месяцы лечения

По данным следствия, Айсултан Назарбаев употреблял кокаин. После первого слушания дела судья отпустил Айсултана под залог при условии, что тот тут же будет отправлен на лечение в частную клинику.

Насколько известно, Назарбаев в итоге проходил лечение в Priory - известной клинике для наркозависимых, где в разное время проходили курсы реабилитации музыканты Эмми Уайнхаус и Робби Уильямс, футболист Джордж Бест и актер Джонни Депп.

Сам Айсултан Назарбаев еще в 2017 году в своем "Фейсбуке" признавал, что он употреблял наркотики после смерти своего отца Рахата Алиева, зятя президента, бежавшего из Казахстана в Австрию и, по официальной версии, покончившего там с собой в тюрьме. Тогда Айсултан Назарбаев говорил, что с зависимостью ему помогли справиться его дед и Всевышний.

"Люди в черном"

По данным стороны обвинения, вначале представители Казахстана пытались замять дело.

По словам обвинителя, в полицию поступил звонок от "представителя казахстанских властей", который пытался вступить в переговоры, чтобы "не позорить семью Назарбаевых", однако полицейские "вступать в контакт отказались".

Паспорт внука экс-президента Казахстана был изъят.