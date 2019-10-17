Цукерберг объяснил, почему Facebook не запрещает политическую рекламу

Правообладатель иллюстрации Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг, выступая перед студентами Джорджтаунского университета в Вашингтоне, объяснил философию соцсети по отношению к заведомо ложной политической рекламе. Цукребрег считает, что "Фейсбук" должен пойти по пути максимальной открытости.

Компанию в последние годы обвиняют в безответственном отношении к заведомо ложным рекламным объявлениям, фейковым новостям и кампаниям по дезинформации, спонсируемым властями разных стран. С другой стороны, соцсеть обвиняют в предвзятом отношении к правым партиям и политикам.

Цукерберг признался, что хотел вообще запретить политическую рекламу на "Фейсбуке", но это дало бы преимущество политикам, представляющим истеблишмент, и тем из них, о которых пишут традиционные СМИ.

В речи, наполненной отсылками в Первой поправке Конституции США, он выступил против любой политической цензуры.

"Огромные возможности для самовыражения, которые получили люди, это новая сила в мире. Это пятая власть, существующая наряду со всеми остальными институтами власти в обществе", - заявил он. Сейчас общество стоит перед выбором, считает Цукерберг.

"Мы можем продолжать отстаивать свободу самовыражения, понимая, что не все будет идеально, но сохраняя веру в то, что в долгосрочной перспективе ради прогресса мы должны будем вступпить в открытый диалог с идеями, которые бросают нам вызов", - сказал Цукреберг. Сделав выбор в пользу ограничения свободы информации, общество пожертвует этим диалогом, считает он.

Отстаивая свободу слова, Цукерберг упомянул о Мартине Лютере Кинге, боровшемся и пострадавшем за свободу слова. Однако сравнение раскритиковала дочь Кинга, которая в "Твиттере" отметила, что политическая дезинформация способствовала убийству ее отца.

"Я бы хотелапомочь Facebook лучше понять те проблемы, с которыми столкнулся мой отец из-за кампаний дезинформации, которые спонсировали политики. Эти кампании подготовили атмосферу для его убийста", - написала Бернис Кинг.

Упрекавшие Facebook в толерантности к популистским и дезинформационным кампаниям представители Демократической партии также раскритиковали речь Цукерберга.

"Его попытка прикрыть политику "Фейсбука" интересами свободы слова показывает, что его компания не готова к поворотному моменту в истории, который мы переживаем, и не очень много поняла за последние годы", - сказал представитель одного из лидеров партии, вероятного кандидата в президенты США Джо Байдена.