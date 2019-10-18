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В ночь на пятницу на границе Турции и Сирии начало действовать перемирие, о котором договорились вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча Пенса и Эрдогана в Анкаре в четверг продолжалась более четырех часов.

Согласно договоренностям, наступление Турции на границе Сирии приостановлено на 120 часов, чтобы дать возможность курдскому ополчению отвести свои силы на 30 километров от турецкой границы - Анкара ранее определила этот участок как "зону безопасности". По словам Пенса, если курды за пять дней выйдут из приграничной зоны, операция будет остановлена полностью.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Эрдогана за решение приостановить операцию в Сирии, назвав турецкого лидера другом и "чертовски хорошим лидером". "Он жесткий и сильный человек. И он поступил правильно. Мы ценим это и будем ценить это в будущем", - сказал Трамп журналистам.

Сам Эрдоган написал в "Твиттере", что совместные усилия Турции и США будут способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Пропустить Twitter пост , автор: @RTErdogan Mr. President, many more lives will be saved when we defeat terrorism, which is humanity's arch enemy. I am confident that this joint effort will promote peace and stability in our region. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 17 октября 2019 г.

Как сообщает агентство Рейтер, соглашение о перемирии распространяется на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн, которая составляет примерно треть контролируемой курдами территории. Вопрос об осталоьных районах севера Сирии будет решаться отдельно, сообщил агентству командующий Сирийских демократических сил (SDF) Мазлум Абди.

Комиссия российской Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России рассмотрит материалы о попытках повлиять на ситуацию в стране из-за рубежа. Накануне сообщалось, что комиссия нашла нарушения российского законодательства в материалах Русской службы Би-би-си, а также Радио Свобода, Голоса Америки, изданий "Настоящее время" и "Медуза". По словам главы комиссии Василия Пискарева, СМИ нарушали законы в "день тишины" перед выборами 8 сентября.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ночь на пятницу в Барселоне снова произошли беспорядки

В Каталонии пройдет всеобщая забастовка в знак протеста против вердикта Верховного суда Испании по делу о каталонском референдуме 2017 года. В частности, будут закрыты школы, детские сады и различные ведомства, ожидаются также перебои в работе общественного транспорта. Оператор городского общественного транспорта TMB пообещал, что по улицам будут курсировать около трети от общего числа автобусов. Не будут работать также некоторые магазины и кафе. Как сообщает газета El Pais, в аэропорту Эль-Прат отменено несколько десятков рейсов, в частности, испанская авикомпания Iberia и ее "дочка", лоукостер Vueling, отменили в общей сложности 42 рейса. Добраться в аэропорт будет также проблематично. Приговор лидерам сепаратистов спровоцировал массовые протесты по всей Каталонии.

Президент США Дональд Трамп заморозил около 400 млн долларов финансовой помощи Украине, чтобы украинские власти активизировали антикоррупционную работу, сказал в четверг исполняющий обязанности главы аппарата президента США Мик Малвейни.

Трамп уже несколько недель подряд отрицает, что требовал политических услуг в обмен на помощь Украине. Однако Малвейни признал, что принцип "услуга за услугу" все же работал, и деньги заморозили в обмен на исполнение требований администрации президента, сообщает телеканал Си-эн-эн.

"Мы постоянно так делаем во внешней политике", - сказал он. Однако через несколько часов чиновник выпустил заявление о том. что его неправильно поняли.

Решение временно заморозить помощь действительно было принято, но не для того чтобы активизировать расследование в отношении компании Burisma, где работал сын одного из основных политических соперников Трампа Джо Байдена, а в связи с делом о взломе сервера Демократической партии накануне выборов президента США 2016 года.

По словам Малвейни, администрация президента хотела удостовериться, что Украина сотрудничает с расследованием, которое проводило министерство юстиции США.

Признание Малвейни может дорого обойтись Трампу, которого обвиняют в попытке давления на власти Украины с целью повлиять на исход выборов 2020 года, заключает Си-эн-эн.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Валерий Фадеев сейчас возглавляет Общественную палату России, а раньше вел воскресную программу "Время"

"Коммерсант" и "Ведомости" поговорили с правозащитниками о предполагаемой отставке главы Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова. В четверг СМИ сообщили, что его место может занять журналист Валерий Фадеев, который ранее вел воскресное "Время" на "Первом канале".

"На мой взгляд, если изменения в руководстве СПЧ произойдут таким образом, и Валерий Фадеев займет этот пост, то СПЧ, каким мы его знаем сейчас, прекратит свое существование, - говорит член совета правозащитного центра "Мемориал", руководитель программы "Горячие точки" Олег Орлов.

"Надеяться на то, что этот орган станет и дальше пытаться в сложных обстоятельствах хоть как-то отстаивать права человека, будет уже не нужно", - добавляет правозащитник.

Источники "Ведомостей" подтверждают, что указ об отставке Федотова может быть подписан в ближайшие дни.

Собеседники газеты в СПЧ говорят, что в новый состав могут не включить некоторых известных правозащитников и активных членов совета - например, руководителя "Агоры" Павла Чикова и политолога Екатерину Шульман. Некоторые члены СПЧ думают о выходе из состава совета, признались они "Ведомостям".

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон выразил уверенность в том, что парламент поддержит соглашение о выходе Британии из ЕС, которую лидеры Евросоюза одобрили на начавшемся в Брюсселе саммите ЕС.

Британский парламент обсудит соглашение на экстренном заседании в субботу. Если Палата общин проголосует "за", соглашение ратифицирует Европарламент, и 31 октября Соединенное Королевство официально перестанет быть страной Евросоюза, как того хочет Борис Джонсон.

Но, как отмечает корреспондент Би-би-си Юри Вендик, Джонсон может столкнуться со старой проблемой, той, что утопила карьеру премьер-министра Терезы Мэй: отсутствие в парламенте явного большинства за какой-либо из вариантов выхода из ЕС.

Против новой редакции соглашения выступили союзники консерваторов из Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (ДЮП). Лейбористы также заявили, что проголосуют против.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на белом коне по первому снегу поднялся на самую высокую вершину страны - гору Пэктусан. Эксперты не исключают, что новое появление лидера КНДР на вершине Пэктусан может быть тревожным знаком для западных стран и их союзников. Что означает это событие?

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Дайджест подготовили Артем Воронин и Олег Михайлов