В Москве задержан начальник ОВД Дорогомилово и его заместитель

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Начальник отдела полиции по району Дорогомилово и его заместитель, начальник отдела уголовного розыска, задержаны в Москве. Как сообщает пресс-центр МВД России. полицейских задержали "при получении от гражданина 3,5 млн рублей".

По предварительным данным ведомства, эти деньги были первой частью взятки в 12 млн рублей.

Проверкой информации о причастности "ряда должностных лиц УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве" к коррупции занималось Главное управление собственной безопасности МВД России совместно с управлением ФСБ по Москве и Московской области.

Материалы в отношении двух задержанных переданы следствию. "Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности", - отметили в МВД.

Руководство московского управления МВД также назначило служебную проверку.

"В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.