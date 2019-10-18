Samsung: Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца

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Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признали в корпорации Samsung.

Компания пообещала выпустить программное обеспечение, способное исправить этот изъян.

Об уязвимости стало известно благодаря британке, муж которой сумел разблокировать ее телефон при помощи своего отпечатка пальца.

В марте этого года, после релиза смартфона Galaxy S10, Samsung назвал технологию аутентификации по отпечатку пальца революционной.

Воздушный зазор

Сканер смартфона использует ультразвуковую технологию распознавания 3D-отпечатков пальцев, чтобы идентифицировать пользователя.

В компании Samsung заявили, что знают о проблеме некорректного распознавания отпечатков и исправят ее.

Южнокорейский онлайн-банк KaKao обратился к клиентам с просьбой отключить опцию распознавания отпечатков пальцев для доступа к личным счетам до тех пор, пока проблема не будет устранена.

В предыдущих отчетах о работе смартфона были сделаны предположения о том, что некоторые защитные пленки для телефонов несовместимы с датчиком сканирования Samsung: они оставляют небольшой воздушный зазор, неплотно прилегая к телефону, и это мешает корректному сканированию.

Отпечаток большого пальца

Британская семейная пара, обнаружившая проблему с безопасностью на смартфоне, сказала в интервью изданию Sun, что это "реальная проблема".

Лиза Нильсон купила гелевую защитную пленку для телефона на eBay за 2,7 фунта, отсканировала отпечаток своего большого пальца правой руки, а потом обнаружила, что отпечаток большого пальца левой руки также может разблокировать телефон. Она попросила своего мужа попробовать разблокировать смартфон, и он тоже смог это сделать обеими руками.

Супруги провели эксперимент с другим телефоном, нанеся на него ту же защитную пленку, - результат оказался таким же.