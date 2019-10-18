Image caption С деревянных пирамид протестующих снимали кранами

Полиции удалось разогнать экоактивистов движения Extinction Rebellion ("Бунт вымирающих"), несколько часов блокировавших движение в самом центре Лондона - в районе станции метро Oxford Circus на пересечении двух главных торговых улиц города.

Таким образом они выражали солидарность с пятью участниками движения, которым были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, после того как в четверг они заблокировали работу трех станций метро в вечерний час пик.

Утром пятницы протестующие расставили на одном из самых оживленных перекрестков города гигантские деревянные конструкции, откуда их пришлось снимать при помощи автокрана. Кроме того сотни человек сидели и лежали на тротуарах и проезжей части.

В заявлении Extinction Rebellion говорится, что Оксфорд-серкус был выбран не случайно, так как это, по их словам, один из самых загазованных районов города.

Протестующие называют примыкающие Оксфорд-стрит и Риджент-стрит центром торговли предметами роскоши для богатых. По их утверждению, именно состоятельные люди, которые составляют всего 10% от общего населения, виновны в половине выбросов парниковых газов в мире.

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Уже около двух недель Extinction Rebellion проводят акции неповиновения в разных районах центрального Лондона, называя их "Осенним восстанием". За это время полиция задержала порядка 1500 человек за нарушение общественного порядка. Череда протестов должна завершиться в субботу.

В минувший понедельник был введен запрет на проведение собраний для активистов, связанных с Extinction Rebellion, в количестве двух и более человек. Пятничная акция была также частично связана с этим запретом.

"Мы не преследуем цели создавать бессмысленные помехи в жизни города. Мы хотим донести очень важную мысль - последствия климатического и экологического кризиса чудовищны", - заявил официальный представитель движения Extinction Rebellion.