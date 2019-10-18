Первый в истории женский экипаж НАСА вышел в открытый космос

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Джессика Мейр и Кристина Кох облачаются в спецскафандры для открытого космоса

Американские астронавтки Кристина Кох и Джессика Мейр совершают первый в истории выход в открытый космос исключительно женским составом. Как сообщают в НАСА, в ходе миссии они заменят один из внешних блоков питания Международной космической станции, что ориентировочно займет пять с половиной часов.

Астронавтки вышли за пределы МКС около 14:30 по московскому времени. Для выполнения задачи им необходимо перебраться к противоположному отсеку станции, Port 6, и заменить вышедший из строя элемент, который затем будет отправлен для изучения на Землю грузовым челноком SpaceX Dragon.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джессика Мейр попала в поле зрение одной из внешних камер наблюдения МКС

До этого дня в истории было 13 женщин, выходивших в открытый космос, включая Кох, для которой это пятая космическая прогулка. Мейр стала четырнадцатой, а первой была советская космонавтка Светлана Савицкая.

25 июля 1984 года Савицкая в паре с Владимиром Джанибековым вышла в открытый космос с борта советской космической станции "Салют-7" и провела там 3 часа 35 минут.

Кто вышел в космос?

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Джессика Мейр (слева) и Кристина Кох внутри станции перед выходом в открытый космос

Изначально полностью женская миссия планировалась на конец марта этого года. Кристина Кох должна была выполнять ее в паре с американкой Энн Макклейн, но участие Макклейн не задалось с самого начала.

Сначала ей не подошел по размеру скафандр для выхода в открытый космос, а в августе она попала под следствие по обвинению в первом в истории преступлении, совершенном в космосе: ее однополая супруга заявила, что Энн, находясь в космосе, несанкционированно проникла на ее банковский счет.

В результате счастливый жребий выпал Джессике Мейр. Ей 42 года, она обладает ученой степенью в области физиологии и биологии океана. Это ее первый полет в космос, Мейр прибыла на МКС в сентябре этого года в качестве бортинженера.

Кристине Кох 40 лет, она гораздо более опытный астронавт. Находится на МКС с марта этого года, и на ее счету уже четыре миссии в открытом космосе. По образованию Кох - физик и инженер-электрик. Первые годы в НАСА она провела, работая в сфере научных разработок.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption На фото обведен отсек Port 6, к которому предстоит подобраться астронавткам

В минувший вторник НАСА также представила макет нового лунного скафандра для следующей миссии на Луну. Его главная особенность в том, что благодаря подвижной конструкции он может быть подогнан под любую фигуру астронавта, независимо от роста, размера и формы.