Учитель английского языка разобрал письмо Трампа. Оказалось, ему есть к чему стремиться

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Многие довольны тем, что Дональд Трамп стал президентом США. Многие недовольны. Но есть в мире две группы людей, которые просто рвут волосы на голове от бессилия и отчаяния.

Эти люди - переводчики и преподаватели английского языка. А повод для расстройства - склонность 45-го президента США к креативному подходу к выражению своих мыслей - будь то устно или письменно.

В результате в большинстве переводов его высказывания звучит гораздо более складно, чем в оригинале - ведь переводчики обычно стараются передать смысл высказываний, а не форму, в которой они были сделаны.

И вот выяснилось, что Трамп написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану - а тот тут же выбросил это письмо в корзину, поскольку посчитал его крайне оскорбительным. В этот момент как минимум один учитель английского языка потер руки и взялся за перо.

Дословный перевод письма

"Уважаемый господин Президент,

Давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы Вас обвинили в резне с тысячами жертв, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики - но я могу [ее разрушить]. Я уже немного показал Вам это на примере пастора Брансона.

Я много работал над тем, чтобы решить Ваши проблемы. Не подводите мир. Вы можете заключить отличную сделку. [Курдский] генерал Мазлум готов вести с Вами переговоры - и он готов пойти на компромиссы, которых в прошлом Вы бы никогда не добились. Я конфиденциально прилагаю копию его письма мне, которое я только что получил.

Вы войдете в историю в выгодном свете, если поступите правильно и гуманно. Но Вы войдете в нее как дьявол, если не начнут происходить хорошие дела. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком! Позвоню Вам позже".

Заметки учителя

Когда учитель внес свои правки, письмо президента в каждой фразе оказалось покрыто пометками о неправильной грамматике, о плохой сочетаемости слов, о не ясном значении фразы, о сомнительном использовании определенных глаголов, о неприемлемой структуре отдельных предложений и так далее и так далее.

Фотография корректорской работы появилась на сайте Джо Эллен Берриман из Нью-Йорка. Она не поясняет, ее ли это работа или же плод труда какого-то учителя, чья душа не могла вынести подобного отношения к великому и могучему английскому языку.

Это не первый раз, когда учителя правили тексты посланий президента Трампа. В 2018 учительница из штата Джорджия получила письмо от Трампа - и сразу же стала его исправлять чисто с точки зрения языка хозяина Белого дома.