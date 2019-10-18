Протесты, беспорядки и забастовка парализовали Барселону

Правообладатель иллюстрации AFP

Пятый день протестов в Каталонии перерос в беспорядки, насилие и столкновения демонстрантов с полицией в столице автономии Барселоне. В пятницу в Барселоне собрались участники протестов со всей Каталонии, и на улицы города вышли сотни тысяч человек.

Люди протестуют против решения Верховного суда Испании, приговорившего девятерых лидеров движения за независимость Каталонии к длительным срокам заключения.

В Каталонии объявлена всеобщая забастовка. Пять демонстраций, прошедшие по улицам города, соединились в его центре, полностью парализовав жизнь столицы этой испанской автономии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Поначалу демонстрации носили мирный и организованный характер

Протестующие заблокировали около 20 основных транспортных магистралей, а также шоссе, ведущее в соседнюю Францию.

В течения дня протесты носили мирный характер, однако к вечеру ситуация накалилась, и начались столкновения с полицией, безуспешно пытавшейся разогнать демонстрантов.

Демонстранты в масках, в основном молодежь, сражались с полицией в центре города, закидывая полицейских камнями, яйцами и бутылками, вытаскивали на проезжую часть и поджигали мусорные баки.

Местные наблюдатели отмечают, что в беспорядках принимает участие лишь небольшая часть демонстрантов, вышедших в пятницу на акцию протеста.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда начались беспорядки, полиция попыталась разогнать демонстрантов

В результате продолжающихся массовых демонстраций, назначенный на 26 октября футбольный матч между "Барселоной" и мадридским "Реалом" был перенесен, так как власти опасаются беспорядков на стадионе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption К вечеру ситуация серьезно обострилась

Правообладатель иллюстрации AFP

Барселонский храм Саграда-Фамилия, чрезвычайно популярный среди туристов, закрыт, так как демонстранты блокируют вход в здание.

Администрация церкви написала в "Твиттере", что не может гарантировать свободного входа в церковь, но надеется, что все скоро успокоится.

Пропустить Twitter пост , автор: @sagradafamilia 🔴 [EN] Due to a group of protesters currently stationed in front of the Basilica, blocking the entrance, we can’t ensure visitors will have access to the grounds.

We hope the situation will return to normal as quickly as possible. (1/3) — La Sagrada Família (@sagradafamilia) 18 октября 2019 г.

Тем временем в Барселоне прошла и акция каталонцев - сторонников единства с Испанией. Они выступают против независимости Каталонии и заявляют, что сторонники ее выхода из состава Испании не представляют большинство населения автономии.

Менее недели назад протестующие взяли в осаду аэропорт Барселоны, а два дня назад столкновения между демонстрантами привели к поджогам автомобилей на улицах города.

Люди недовольны тем, что лидеры движения за независимость провинции приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Демонстранты поджигали мусорные ящики

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года, он был организован тогдашними властями провинции, несмотря на запрет подобных действий Мадридом.

За независимость проголосовало более 90% принявших участие в референдуме, но явка была менее 50%, так как противники независимости бойкотировали плебисцит.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В пятницу на улицах Барселоны появились баррикады

С тех пор Конституционный суд Испании постановил, что референдум был незаконным. Тогдашний глава каталонской администрации Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, где он на этой неделе сдался местной полиции, но по-прежнему настаивает, что не намерен возвращаться в Испанию.

Точно неизвестно, кто именно организует протесты, и организует ли их кто бы то ни было.

Профсоюзы CSC и IAC, которые поддерживают идею независимости Каталонии, объявили о забастовке, но более никак не вмешиваются в протестное движение.

Насколько известно, демонстранты общаются друг с другом и координируют свои действия через "Телеграм". На этой платформе основная информация поступает через канал "Демократическое цунами".