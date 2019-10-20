Протесты в Гонконге: полицейский участок забросали коктейлями Молотова

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Небольшая группа участников акции протеста забросала полицейский участок в районе Чимсачёй бутылками с зажигательной смесью

Протестующие в Гонконге забросали полицейский участок бутылками с зажигательной смесью. Очередная многотысячная акция протеста в защиту демократии в воскресенье вылилась в столкновения с полицией.

Власти Гонконга не согласовали проведение протестного марша, запланированного на 20 октября, объяснив это опасениями, что общественный порядок при проведении этого мероприятия будет неминуемо нарушен.

Однако, несмотря на отсутствие разрешения властей, наиболее активные участники протестного движения вышли на улицы.

Небольшая группа упротестующих забросала полицейский участок в районе Чимсачёй бутылками с зажигательной смесью. В результате дверь здания загорелась. Полиция в ответ применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Также активисты били окна и двери магазинов и банков, головные офисы которых базируются в Пекине.

Акции протеста в Гонконге продолжаются уже почти четыре месяца.

Каждые выходные на улицы выходят тысячи человек. 1 октября полицейские впервые применили против демонстрантов боевое оружие. Евросоюз тогда призвал стороны к деэскалации насилия.

Серия протестов в защиту демократии началась в Гонконге с требования отозвать из законодательного совета законопроект, который предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях из Гонконга в материковый Китай, где действует иная юрисдикция и система уголовного права.

Законопроект об экстрадиции обвиняемых в преступлениях в Китай многие жители Гонконга восприняли как попытку Пекина ограничить автономию региона.

Позже к требованию демонстрантов отозвать законопроект добавилось еще четыре.

Что стало причиной беспорядков?

Возмущение жителей было связано с недавним нападением неизвестных с молотками на одного из лидеров протестного движения Джимми Шина - главы Гражданского фронта за права человека (CHRF). После нападения пятерых неизвестных в районе Монг-Кок Джимми Шин был госпитализирован.

В субботу нападению подвергся еще один участник протестного движения, раздававший листовки на улице.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы

Демонстрации против законопроекта начались в марте и апреле, массовый характер они приобрели в июне. На некоторые акции протеста выходили сотни тысяч человек.

Сейчас численность митингующих несколько снизилась.

Есть ли выход из кризиса?

После июньских демонстраций, в которых участвовали сотни тысяч человек, власти Гонконга приостановили процесс обсуждения спорного законопроекта, а в начале сентября окончательно отказались от него.

Однако протесты не прекратились: участники демократического движения выдвинули новые требования, которые сводятся к пяти основным пунктам:

Отказ властей от обозначения протестов термином "массовые беспорядки"

Амнистия всех задержанных участников протестов

Проведение независимого расследования фактов жестокого обращения полиции с участниками протестов

Введение демократических выборов глав администрации и законодательного совета

Некоторые из деятелей оппозиции требуют также отставки нынешней главы администрации Керри Лэм, обвиняя ее в том, что она действует по указке пекинских властей. Керри Лэм последовательно отвергает подобные обвинения.

16 октября Кэрри Лэм была вынуждена прервать ежегодное обращение к законодательному собранию из-за того, что члены оппозиционных фракций начали кричать и перебивать ее.

После этого в администрации Лэм решили, что обращение покажут по телевидению, в записи. Как ожидается, она выступит с призывом прекратить акции протеста.