"В каждом объективе отражение матери". Принц Гарри пытается защитить семью от прессы

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Принц Гарри заявил, что будет защищать свою семью и не допустит того, чтобы его втянули в игру, убившую его маму, принцессу Диану.

В документальном фильме британского телеканала ITV принц Гарри рассказывает о страхе за свою семью и говорит, что не хочет повторения прошлого.

Его супруга, герцогиня Сассекская, вспоминает, что ее друзья из Британии еще до свадьбы предупреждали о том, что журналисты и папарацци пристально следят за жизнью принца Гарри, и отговаривали ее от замужества.

Автор фильма, журналист Том Брэдби, снимал интервью с герцогом и герцогиней Сассекскими во время поездки королевской четы в Южную Африку в сентябре.

В фильме принца Гарри спрашивают, боится ли он, что его жена, будучи постоянно в центре внимания, может столкнуться с таким же давлением прессы, как и принцесса Диана, которая погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

"Я всегда буду защищать свою семью. У меня есть семья, которую я должен защищать", - говорит принц.

"Все, что пришлось пережить ей [принцессы Диане] и все, что с ней тогда происходило, об этом очень важно помнить каждый день. И не потому, что я чересчур мнительный. Просто я не хочу повторения того, что мы уже пережили в прошлом", - говорит принц Гарри.

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Газеты писали о размолвке между принцем Гарри и его братом принцем Уильямом. Принц Гарри дипломатично отвечает, что всякие отношения, как и их с братом, переживают разные времена - как хорошие, так и не очень.

"Мы братья. И мы всегда будем братьями. Сейчас мы совершенно очевидно идем разными дорогами, но я всегда буду рядом с ним, как и он будет рядом со мной", - добавил принц Гарри.

По словам герцога Сассекского ему приходится иметь дело с давлением прессы почти постоянно.

"Я думал, что все позади, но все вернулось, и теперь мне приходится справляться с этим давлением. Часть моей работы - держаться героем, но для меня и моей жены здесь очень много такого, что нас сильно ранит, особенно когда большая часть [того, что пишут] - неправда", - говорит принц Гарри.

Поездка в Африку была первым официальным заграничным визитом для семьи Гарри и Меган в новом составе - вместе с их четырехмесячным сыном Арчи.

"Таблоиды разрушат твою жизнь"

Герцогиня Сассекская также рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться, став членом королевской семьи.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По словам Меган, ее друзья из Британии предупреждали, что после свадьбы она столкнется с давлением со стороны прессы

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в мае прошлого года, в этом году у них родился сын Арчи.

Родившейся в США бывшей актрисе привыкнуть к роли члена королевской оказалось довольно сложно. По ее словам, Меган не была готова к такому вниманию со стороны таблоидов.

"Когда я только встретила своего будущего мужа, мои друзья были очень рады за меня, потому что я была счастлива. Но мои британские друзья сказали мне: мы уверены, что он замечательный, но тебе не стоит делать этого [выходить замуж за принца Гарри], потому что британские таблоиды разрушат твою жизнь", - вспоминает герцогиня Сассекская.

Меган призналась, что период беременности и первое время после рождения сына были очень сложными для нее из-за пристального внимания прессы.

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"Очень печальная история"

Джонни Даймонд, корреспондент Би-би-си

Принц Гарри умеет быть дипломатичным. Но его слова о брате подтверждают, что их отношения изменились, и они с братом уже не так близки. Конечно, они всегда будут с любовью относиться к друг другу. Но все изменилось.

Меган - великолепный собеседник и коммуникатор, и ее слова тщательно выверены и обдуманы.

"Я никогда не думала, что будет легко. Но я думала, что все будет справедливо", - говорит Меган о публикациях таблоидов.

Совершенно ясно, что она в ужасе от того, как и что о ней пишет пресса в последние несколько месяцев. Британцы считают себя честными и справедливыми, поэтому ее слова о справедливости с очень большой долей вероятности заденут жителей Великобритании.

"Вам было тяжело?" - спрашивает Том Брэдби. "Да", - отвечает Меган.

Принц Гарри признается, что он до сих пор борется с некоторыми психологическими проблемами. Гарри и Меган чувствуют давление прессы и говорят об этом.

Принц Гарри сейчас видит отражение своей матери в объективе каждой камеры и в каждом заголовке. Это очень печальная история.

И это очень странно. Потому что публика их очень любит. Гарри - за его нрав, а Меган - за непростую историю ее жизни.

История их взаимоотношений вызывает в британском обществе отклик и сочувствие куда большие, чем личная жизнь других членов королевской семьи.

Но до Гарри и Меган сейчас доносится только гул недовольства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поездка в Африку была первым официальным заграничным визитом для семьи Гарри и Меган в новом составе - вместе с их четырехмесячным сыном Арчи

Суды и иски

Документальный фильм "Гарри и Меган: поездка в Африку" был показан на телеканале ITV вечером в воскресенье.

Во время поездки в Африку Гарри и Меган подали в суд иски в отношении нескольких газет.

Меган подала в суд на газету Mail on Sunday, обвинив таблоид в незаконной публикации ее личного письма, которое было написано ее отцу вскоре после свадьбы.

По словам принца Гарри, пойти на такой шаг его супругу вынудило непрекращающееся давление со стороны прессы.

"Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой все тех же влиятельных сил", - сказал тогда Гарри.

Принц Гарри обратился в Высокий суд Англии с иском против владельцев таблоида Sun, изданий News of the World и Daily Mirror в связи с предполагаемым незаконным прослушиванием телефонных разговоров. Этот иск касается событий, которые происходили более 10 лет назад.

В 2009 году cтало известно, что репортеры могли получить незаконный доступ к голосовой почте около трех тысяч общественных деятелей, актеров и других знаменитостей.

В их числе - тогдашний мэр Лондона Борис Джонсон, актеры Хью Грант и Гвинет Пэлтроу, певец Джордж Майкл, бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн и многие другие.