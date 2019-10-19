В Красноярском крае прорвало дамбу. Погибли 11 человек, еще 15 пропали

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На реке Сейба в Красноярском крае произошел прорыв дамбы. В результате погибли как минимум 10 человек, сообщают информагентства со ссылкой на МЧС. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

Госпитализированы четверо пострадавших. Как уточнили в ведомстве, еще 15 человек спасатели осмотрели на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась.

Дамюа, обрушение которой привело к гибели людей, находилась на технологическом водоеме золотодобывающей артели около населенного пункта Щетинино. Она обрушилась около шести утра по местному времени (02:00 по Москве).

По данным МЧС, в результате в поселке затопило два временных общежития с рабочими. На место происшествия направили врачей из соседних населенных пунктов. Всего там работают уже более 270 спасателей.