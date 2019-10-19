Клинтон обвинила коллегу по партии в сотрудничестве с Россией. Та в долгу не осталась

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Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что одна из ее однопартийцев, планирующих побороться за выдвижение на следующих президентских выборах, пользуется активной поддержкой со стороны России.

По словам Клинтон, Кремль хотел бы, чтобы на выборах был третий серьезный кандидат демократического толка - это раскололо бы либеральный электорат и помогло бы переизбраться республиканцу Дональду Трампу.

В интервью руководителю своей предвыборной кампании Клинтон сказала, что "русские положили глаз кое-на кого из Демократической партии - и подговаривают эту женщину пойти на выборы третьим кандидатом".

"Она - фаворит россиян. Они уже запустили несколько сайтов и ботов в ее поддержку, а также помогают ей и другими методами", - сказала она.

Хотя Клинтон и не назвала имени человека, который мог бы стать таким кандидатом, СМИ сразу сошлись во мнении, что речь идет о Талси Габбард - члене Конгресса США от штата Гавайи. Сама Габбард также приняла высказывания Клинтон именно на свой счет.

В своем "Твиттере" Габбард назвала Клинтон "королевой "ястребов", воплощением коррупции и олицетворением той гнили, что уже давно поразила Демократическую партию".

"В тот самый момент, как я объявила о намерении баллотироваться, против меня началась хорошо организованная кампания, цель которой - уничтожить мою репутацию. Мы задавались вопросом - кто ее начал и почему. Теперь мы поняли", - написала она.

По мнению Габбард, кампанию могла запустить Клинтон, пользуясь своими связями в медийных и военных кругах. "Хватит трусливо прятаться за спины своих марионеток. Вступай в президентскую гонку сама", - заключила она.

Габбард - ветеран боевых действий. Она идет на выборы с антивоенными лозунгами - в частности, она предлагает завершить все военные операции США в других странах и прекратить выступать в роли "мирового полицейского".

Во время теледебатов Габбард уже сталкивалась с подозрениями в сотрудничестве с российскими властями, но решительно их отмела. Кроме того, она уже официально исключила вариант, при котором она пойдет на выборы как независимый кандидат в случае проигрыша на предварительных выборах Демократической партии.

"Российский актив" и "подкормка военной машины"

В свою очередь Клинтон уже не в первый раз обвиняет потенциальных кандидатов в президенты США в сотрудничестве с Россией. Ранее она уже назвала "российским активом" Джилл Стайн - кандидата в президенты США на выборах 2016 года от Партии зеленых.

"Да, она - актив России. В смысле, стопроцентный. Они [российские власти] понимают, что без третьего кандидата им не выиграть", - сказала Клинтон.

Стайн отреагировала на слова Клинтон примерно в том же ключе, что и Габбард. По ее мнению, высказывание Клинтон демонстрирует, как "истеблишмент использует новую холодную войну для борьбы с инакомыслящими и подкормки военной машины".

"Вместо того, чтобы разбираться с трудностями, с которыми сталкивается наш рабочий класс, они пытаются выставить врагами сторонников прогресса. Такое впечатление, будто они хотят снова проиграть Трампу", - написала Стайн у себя в "Твиттере".

На прошлых выборах Стайн набрала около 1% голосов - ее поддержали примерно полтора миллиона избирателей. Этого количества Клинтон могло бы хватить, чтобы выиграть у Трампа, однако стоит отметить, что многие избиратели Стайн в любом случае исключали для себя возможность голосовать за кандидата от демократов.

Поддержка избирательной кампании Стайн со стороны России упоминалась в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера. По его мнению, российские граждане и компании действительно пытались продвинуть кандидата от Партии зеленых, чтобы за счет этого оттянуть голоса у Клинтон.

Сама Стайн в 2018 году подтвердила, что считает правдоподобной информацию о возможном вмешательстве России в выборы. Она сказала, что резко осуждает такие действия, но считает, что и сами США их нередко совершают.