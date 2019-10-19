Протесты недовольных брекситом в Лондоне. Прямая трансляция
- 19 октября 2019
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Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина ведет Фейсбук-лайв из центра Лои рассказывает о протестах против брексита.
Пропустить Facebook пост , автор: BBC News Russian
Британский парламент собрался на историческое заседание - первые субботние дебаты со времен войны за Фолкленды. Сегодня...Posted by BBC News Russian on Saturday, 19 October 2019
Конец Facebook сообщения , автор: BBC News Russian