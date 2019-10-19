Турецкое наступление в Сирии: верхушка Республиканской партии возмущена политикой Трампа в Сирии

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Митч Макконелл - один из самых высокопоставленных и влиятельных членов Республиканской партии. Его критика в адрес администрации Трампа имеет большое политическое значение

Один из самых высокопоставленных членов Республиканской партии, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл в колонке для Washington Post раскритиковал политику Дональда Трампа в Сирии, назвав последние шаги Белого дома "стратегическим кошмаром".

Такая формулировка была выбрана Макконеллом в унисон недавнему заявлению Трампа, который назвал ситуацию на турецко-сирийской границе "стратегически блестящей" для США.

"У них там проблема на границе. Это не наша граница, и мы не должны платить за это жизнями американцев", - заявил Трамп прессе в Белом доме в минувшую среду.

9 октября, воспользовавшись уходом американских войск из северных районов Сирии, турецкая армия вторглась на сирийскую территорию с целью создать так называемую безопасную зону. Цель Анкары - отодвинуть от своих границ сирийских курдов, которых она считает врагами турецкого государства.

По оценкам международных гуманитарных организаций, с начала турецкой операции погибли сотни человек, около 300 тысяч бежали с насиженных мест в центральные районы Сирии.

Звучат опасения, что курды могут подвергнуться этническим чисткам. Кроме того, по некоторым сообщениям, достоверность которых пока не удалось подтвердить, Турция применила в Сирии химическое оружие, а это является военным преступлением.

Что сказал Макконелл?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В минувшую пятницу, уже после заключения перемирия между курдами и Турцией, на подконтрольных курдам территориях были зафиксированы несколько взрывов

По мнению Митча Макконелла, решение Трампа о выводе войск США с сирийских территорий является роковой стратегической ошибкой.

"Уход американцев на фоне эскалации турецко-курдского противостояния - это ночной кошмар для нашей страны с стратегической точки зрения", - написал сенатор в своей колонке в Washington Post.

По его мнению, все, что произошло за последние две недели, фактически отбросило Вашингтон на исходные позиции в его борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в России).

Кроме того, решение Белого дома вывести войска позволит России и Ирану усилить свое влияние в регионе, считает Макконелл.

Перемирие или его видимость?

На этой неделе в ходе переговоров в Анкаре между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом было достигнуто соглашение о временном перемирии в зоне конфликта сроком на пять дней (120 часов).

Турция согласилась приостановить наступательную операцию, а США обязались обеспечить отход курдских формирований из "безопасной зоны" вдоль турецко-сирийской границы.

Курды со своей стороны заявили о временном прекращении огня в районе между Рас-эль-Айн и Телль-эль-Абьядом, где бои были наиболее ожесточенными.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Акции в поддержку сирийских курдов проходят в странах, где также проживает курдское население. Это демонстрация в Бейруте, Ливан. На плакате справа девушка из числа курдских ополченцев, погибшая в результате турецкого вторжения

Однако в пятницу представитель военного альянса "Демократические силы Сирии", сформированного в основном из курдов, Мустафа Бали написал в своем "Твиттере", что Турция не соблюдает соглашения и продолжает воздушные и артиллеристские обстрелы курдских позиций, мирных городов и больниц.

Независимые источники также сообщают, что на всей протяженности зоны военных действий происходят спорадические столкновения.

Эрдоган назвал эти сообщения дезинформацией и заявил, что его войска возобновят операцию через минуту после истечения оговоренных в соглашении 120 часов, если к тому времени курдские военные формирования не покинут приграничные территории.

По мнению Митча Макконелла, даже если условия перемирия будут соблюдены всеми сторонами и поводов для возобновления военных действий не будет, посредничество США в этом вопросе мало что исправит - позициям Вашингтона на Ближнем Востоке нанесен фактически непоправимый урон.

Мнение Макконелла разделяют и другие сенаторы-республиканцы. Даже никогда не критиковавшая Трампа Линдси Грэхэм выступила против вывода американских войск из Сирии.