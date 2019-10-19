Турецкое наступление в Сирии: верхушка Республиканской партии возмущена политикой Трампа в Сирии
Один из самых высокопоставленных членов Республиканской партии, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл в колонке для Washington Post раскритиковал политику Дональда Трампа в Сирии, назвав последние шаги Белого дома "стратегическим кошмаром".
Такая формулировка была выбрана Макконеллом в унисон недавнему заявлению Трампа, который назвал ситуацию на турецко-сирийской границе "стратегически блестящей" для США.
"У них там проблема на границе. Это не наша граница, и мы не должны платить за это жизнями американцев", - заявил Трамп прессе в Белом доме в минувшую среду.
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9 октября, воспользовавшись уходом американских войск из северных районов Сирии, турецкая армия вторглась на сирийскую территорию с целью создать так называемую безопасную зону. Цель Анкары - отодвинуть от своих границ сирийских курдов, которых она считает врагами турецкого государства.
По оценкам международных гуманитарных организаций, с начала турецкой операции погибли сотни человек, около 300 тысяч бежали с насиженных мест в центральные районы Сирии.
Звучат опасения, что курды могут подвергнуться этническим чисткам. Кроме того, по некоторым сообщениям, достоверность которых пока не удалось подтвердить, Турция применила в Сирии химическое оружие, а это является военным преступлением.
Что сказал Макконелл?
По мнению Митча Макконелла, решение Трампа о выводе войск США с сирийских территорий является роковой стратегической ошибкой.
"Уход американцев на фоне эскалации турецко-курдского противостояния - это ночной кошмар для нашей страны с стратегической точки зрения", - написал сенатор в своей колонке в Washington Post.
По его мнению, все, что произошло за последние две недели, фактически отбросило Вашингтон на исходные позиции в его борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в России).
Кроме того, решение Белого дома вывести войска позволит России и Ирану усилить свое влияние в регионе, считает Макконелл.
Перемирие или его видимость?
На этой неделе в ходе переговоров в Анкаре между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом было достигнуто соглашение о временном перемирии в зоне конфликта сроком на пять дней (120 часов).
Турция согласилась приостановить наступательную операцию, а США обязались обеспечить отход курдских формирований из "безопасной зоны" вдоль турецко-сирийской границы.
Курды со своей стороны заявили о временном прекращении огня в районе между Рас-эль-Айн и Телль-эль-Абьядом, где бои были наиболее ожесточенными.
Однако в пятницу представитель военного альянса "Демократические силы Сирии", сформированного в основном из курдов, Мустафа Бали написал в своем "Твиттере", что Турция не соблюдает соглашения и продолжает воздушные и артиллеристские обстрелы курдских позиций, мирных городов и больниц.
Независимые источники также сообщают, что на всей протяженности зоны военных действий происходят спорадические столкновения.
Эрдоган назвал эти сообщения дезинформацией и заявил, что его войска возобновят операцию через минуту после истечения оговоренных в соглашении 120 часов, если к тому времени курдские военные формирования не покинут приграничные территории.
По мнению Митча Макконелла, даже если условия перемирия будут соблюдены всеми сторонами и поводов для возобновления военных действий не будет, посредничество США в этом вопросе мало что исправит - позициям Вашингтона на Ближнем Востоке нанесен фактически непоправимый урон.
Мнение Макконелла разделяют и другие сенаторы-республиканцы. Даже никогда не критиковавшая Трампа Линдси Грэхэм выступила против вывода американских войск из Сирии.