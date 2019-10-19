Третий день массовых протестов в Ливане. Все началось с налога на WhatsApp

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Сотни человек вышли сегодня в Ливане на улицы городов для участия в очередной акции протеста (третьей за три дня) против повышения налогов и коррупции чиновников.

В середине дня возле здания правительства в Бейруте начали собираться люди с государственными флагами. Протестующие требуют полного пересмотра политической системы Ливана.

Центр Бейрута сейчас похож на зону боевых действий. Улицы завалены битым стеклом, опрокинутыми мусорными корзинами и остатками сгоревших шин, передают корреспонденты Франс пресс. Банки и многие рестораны и магазины закрыты.

Эти протесты, начавшиеся стихийно, охватили все регионы страны. На севере Ливана, в Триполи, втором по величине городе страны, также собрались протестующие.

Начались они вечером 17 октября в знак протеста против налоговой политики правительства, в частности, решения ввести налог на звонки в приложении WhatsApp и других мессенджерах в размере 6 долларов в месяц. Чуть позже власти это решение отменили, однако протесты не прекратились.

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Что говорят политики?

В Бейруте войска вновь открыли перекрытые автомагистрали, после того как полиция для разгона пятничной толпы протестующих применила слезоточивый газ и водометы. По данным полиции, были арестовано 70 человек, им предъявлены обвинения в кражах и поджогах.

Премьер-министр страны Саад Харири дал правительственной коалиции время до понедельника, выдвинув ей 72-часовой ультиматум на то, чтобы предложить варианты решения сложившейся ситуации.

Лидер радикального ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла впервые высказался о происходящем, обратившись к протестующим в телеэфире. Он заявил, что "их послание прозвучало громко", и призвал к политическим действиям.

Не обошлось и без критики в адрес Харири: Насралла осудил тех, "кто отказался от своих обязанностей и обвинял других". Но лидер "Хезболлы" предостерег от требования отставки правительства, сказав, что на формирование нового кабинета уйдет много времени.

Нынешнее коалиционное правительство единства пользуется поддержкой большинства политический партий и движений Ливана, включая "Хезболлу".

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Как живет сейчас Ливан?

У Ливана - один из самых больших в мире государственных долгов. Правительство страны хочет ввести новые налоги для сокращения дефицита бюджета. Эти необходимо, чтобы разблокировать 11 млрд долларов экономической помощи, обещанных стране международными донорами.

Экономический рост в Ливане резко замедлился, политический же кризис усугубился последствиями продолжающейся 8 лет войны в соседней Сирии.

По данным министерства финансов, государственный долг Ливана составляет около 86 млрд долларов, это больше 150% ВВП.

В сентябре премьер-министр Харири ввел "режим чрезвычайного положения в национальной экономике" и сообщил о намерении кабинета снизить дефицит госбюджета в 2020-м финансовом году почти на 7%.

Правительство Харири пошло на непопулярные меры по сокращению социальных выплат и пенсионных пособий работникам госсектора и военнослужащим в расчете получить крупную финансовую помощь и избежать дефолта.