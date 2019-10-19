ЕС отказался говорить о членстве Северной Македонии. Это называют ошибкой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Я зол", - сказал премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев призвал к проведению в стране досрочных парламентских выборов после того, как ЕС отказался от переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

После нескольких часов споров 18 октября лидеры Европейского союза не смогли договориться о начале переговоров о присоединении Северной Македонии. Против выступила Франция, сославшись на недостаточный уровень борьбы с коррупцией в стране.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Евросоюзу следует сначала сосредоточиться на "глубинном совершенствовании" своего нынешнего состава, прежде чем думать о приеме новых членов.

При этом все остальные страны-члены ЕС признали, что Северная Македония добилась достаточного прогресса в реформах, чтобы начать переговоры, которые могут длиться годами.

Заявка Албании также была отложена. Перегоры с Тираной и Скопье перенесены на начало 2020 года.

"Мы являемся жертвой исторической ошибки ЕС", - сказал Зоран Заев в телеобращении.

Как отреагировали на отказ от переговоров?

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер тоже назвал решение Франции "исторической ошибкой". Это же выражение использовал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, добавив, что очень разочарован.

Глава Европейского совета Дональд Туск также назвал произошедшее ошибкой. А канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется, что лидеры ЕС смогут рассмотреть вопрос вступления Северной Македонии на саммите в следующей году, когда в Евросоюзе будет председательствовать Хорватия.

Критика прозвучала и за пределами ЕС. В Госдепартаменте США заявили, что разочарованы тем, что Европейский совет не принял во внимание проведенные в Севернной Македонии реформы.

Почему Северная Македония хочет в ЕС?

Зоран Заев, представитель партии социал-демократов, пришел к власти в 2017 году. За это время его правительство предприняло ряд болезненных для страны реформ, чтобы соответствовать стандартам Евросоюза.

Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года. Ранее начало переговоров блокировала Греция, пока в феврале 2019 года страна не изменила название на Северную Македонию.

Вступление в ЕС было определено как высший стратегический приоритет для правительства страны.

Интеграция балканских стран в ЕС рассматривается многими как инструмент стабилизации в регионе. В Северной Македонии и Албании связывают с Евросоюзом надежды на стабильность и благосостояние.

Две бывшие югославские республики - Словения и Хорватия - уже являются членами Евросоюза. В настоящее время заявки на вступление в Евросоюз поданы от Северной Македонии, Черногории, Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Что дальше для Северной Македонии?

Премьер-министр Зоран Заев сказал, комментируя решение ЕС: "Я предлагаю организовать быстрые внеочередные выборы, в ходе которых вы, граждане страны, решите, какой путь мы изберем".

Но для объявления досрочных выборов необходимо решение президента страны.

"Мы не падаем духом и не отказываемся от борьбы, несмотря на определенное разочарование. Мы не сдаемся, мы будем бороться храбро и настойчиво", - также сказал Заев, подразумевая продолжение борьбы за членство в Евросоюзе.