Трое задержаны по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Правообладатель иллюстрации Emergencies Ministry/TASS Image caption Дамба находилась на технологическом водоеме золотодобывающей артели около населенного пункта Щетинино

Три человека задержаны по делу о разрушении дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного следственного управления СКР. В ведомстве также сообщили, что произошел прорыв двух дамб, а не одной.

Задержаны директор золотодобывающей артели "Сисим", а также начальник и мастер горного участка из этого же предприятия. Они были арестованы в Курагинском районе и позже доставлены в Красноярск для проведения дальнейшего расследования.

По данным СК, в субботу в результате прорыва технологической дамбы на реке Сейба погибли 15 человек и 14 пострадали и были доставлены в больницы. В ночь на воскресенье пресс-служба МЧС сообщила о 15 погибших и шестерых пропавших без вести.

Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакассии возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

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В офисе золотодобывающей организации проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация. По данным официального сайта компании, золотодобывающая артель "Сисим" принадлежит холдингу "Сибзолото".

Как сообщает СК, "в качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ".

"Во время ЧС произошел прорыв двух дамб, а не одной, каскад дамб разрушился", - рассказала Интерфаксу старший помощник руководителя Главного следственного управления по региону Ольга Шаманская.

Ранее СК уже сообщал, что причиной прорыва дамбы могло быть разрушение еще одной дамбы, которая находилась выше по течению.

Губернатор Красноярского края Александр Усс называл в качестве возможной причины прорыва дамбы несоблюдение технологий при ее постройке или дожди.

По данным главы краевого правительства Юрия Лапшина, разрушенная дамба была построена кустарным способом с массой нарушений. "Работы (по сооружению дамбы) сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм", - цитировало Лапшина РИА Новости.

Власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим.