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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по-прежнему занимается сизифовым трудом, пытаясь убедить Европу, британский парламент и избирателей, что брексит необходим, причем в кратчайшие сроки, а именно, к полуночи 31 октября.

Джонсон послушался буквы закона, согласно которому он был обязан направить в Брюссель письмо с просьбой об очередной отсрочке брексита. Но письма он не подписал, а сопроводил его вторым, на этот раз подписанным, где объяснил, почему не хочет никаких отстрочек.

Критики утверждают, что тем самым он нарушил дух закона.

Что это значит и как такое может быть - объясняем здесь.

Все еще впереди

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Перипетии вокруг брексита, само собой, волнуют и европейскую прессу, пристально следящую за этим процессом.

"Борьба за брексит будет продолжаться бесконечно", - пишет Die Zeit.

Итальянская Corriere della Sera считает, что беспрецедентный шаг с двумя письмами ровно противоположного характера ставит ЕС в неудобное положение, так как теперь Евросоюзу придется выбирать между волеизъявлением британского парламента с одной стороны - и британского правительства с другой.

NRC Handelsblat в Нидерландах, со своей стороны, считает, что для Джонсона еще не все потеряно, и на следующей неделе ему, может быть, все же удастся вывести Великобританию из состава ЕС.

Прорыв дамбы, гибель людей и аресты

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В Красноярском крае прорвалось сразу пять дамб, предположительно возведенных без надлежащих разрешений.

Прорыв, в результате которого погибло 15 человек, начался с самой верхней дамбы, а затем по цепочке, из-за силы двигающегося потока воды, разрушилось еще четыре дамбы.

Задержано три человека, сообщает Следственный комитет России. Подробнее здесь.

Брексит всем надоел

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Все устали от брексита, но это не значит, что британский парламент должен одобрить сделку, заключенную с ЕС премьер-министром Борисом Джонсоном. Его Консервативная партия повторяет, что пришло время двигаться вперед и больше не держать всю страну, да и Европу тоже, в подвешенном состоянии, пишет Guardian.

Но сделка Джонсона по брекситу лишь продолжит царящий в британском обществе раскол и не приведет ни к чему хорошему. Пусть сага с брекситом надоела и парламентариям, и избирателям, следует противостоять сделке Джонсона до самого конца, пишет газета. Времени осталось мало.

Будет ли отсрочка?

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27 стран Европейского союза по вполне понятным причинам уже с раздражением смотрят на то, что происходит с брекистом в британском парламенте, пишет Financial Times.

Президент Франции высказался против новой отсрочки. Тем не менее, ЕС может еще несколько дней не отвечать на запрос Джонсона отложить брексит на несколько месяцев.

Все может проясниться после того, как британский парламент в понедельник обсудит заключенную Борисом Джонсоном сделку, а правительство в кратчайшие сроки представит необходимые для брексита законопроекты.

Главное - как для 27 стран ЕС, так и для Лондона - избежать сценария, при котором Британия выйдет из ЕС без какой-либо договоренности.

Лишь бы не жесткий брексит

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Брексит раздражает, но Европа должна пережить это испытание, пишет Die Welt. Граждане, предприниматели и политики в ЕС разочарованы тем, что происходит в Соединенном Королевстве. Наблюдатели с материковой Европы с удивлением смотрят на борьбу между парламентом, правительством и судами в Великобритании.

Дошло до того, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вслух спросил о положении дел в Лондоне. С ним согласны миллионы европейцев, пишет газета.

Да, есть простой выход из положения: ЕС может отклонить официальный запрос о продлении срока брексита, и тогда Великобритания автоматически выйдет из состава Евросоюза 1 ноября. Подобную идею, судя по всему, поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон.

Но это неправильно, так как жесткий брексит нанесет урон экономике Германии, основанной на экспорте, и за этим последуют годы экономической нестабильности. Любая неопределенность лучше жесткого брексита.

Ждать до февраля?

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Выход Великобритании может быть отложен до февраля 2020 года, пишет La Repubblica. Как минимум, эту возможность обсуждают лидеры стран ЕС, несмотря на то, что британский премьер-министр Борис Джонсон настаивает в своих выступлениях, что брексит состоится в полночь 31 октября.

Мы вступили в решающую фазу, пишет газета. Джонсон хочет вывести Британию из состава ЕС любой ценой. Скорее всего, он вновь обратится к депутатам парламента с просьбой одобрить его сделку с Брюсселем. Но нет никаких гарантий, что спикер парламента Джон Беркоу позволит ему это сделать.

Тем временем, оппозиционная Лейбористская партия пытается заманить Бориса Джонсона в ловушку, выдвигая все новые и новые поправки к резолюции, требуя сохранения таможенного союза с ЕС, а также нового референдума по вопросу о брексите.

Где найти канаву?

Сатирическое интернет-издание News Thump, вспомнив о словах премьер-министра Джонсона, что он предпочел бы сдохнуть в канаве, чем просить ЕС об очередной отсрочке брексита, спрашивает - коль скоро он все же ее попросил - имел ли он в виду какую-то конкретную канаву, или же теперь народу самому надо найти для него подходящую, наполненную водой.

Ливанская революция?

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В Ливане продолжаются демонстрации протеста против повышения налогов и общей коррупции.

В понедельник должно состояться заседание кабинета министров, которое назначил премьер-министр Саад Харири.

Несмотря на то, что правительство отменило повышение налогов, профсоюзы заявляют, что в понедельник в стране состоится всеобщая забастовка. Министерство образования сообщило, что в понедельник в Ливане будут закрыты школы, университеты и банки.

Выборы в Канаде

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В Канаде проходят всеобщие выборы. 47-летний Джастин Трюдо надеется переизбраться на второй срок. Но из-за обвинений в том, что он оказывал давление на министра юстиции, которая расследовала коррупционный скандал, оппозиционная Консервативная партия, если верить опросам общественного мнения, пользуется такой же поддержкой избирателей, что и Либеральная партия Трюдо.

Кроме того, растет популярность третьей по величине Новой демократической партии во главе с Джагмитом Сингхом.

В выборах принимает участие еще несколько партий.

Профсоюзнику производителей коки понравилось быть президентом

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Боливия вновь на перепутье - Эво Моралес, левый президент и друг венесуэльского лидера Николаса Мадуро, хочет быть переизбранным.

Бывший профсоюзный активист остается у руля почти 14 лет. Популярность Моралеса до сих пор била рекорды, но избиратели недовольны тем, что он проигнорировал их волю и пошел на четвертый срок.

А был ли мальчик?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сравнение между двумя картинами было представлено "Фондом Моны Лизы" на специальной презентации в Женеве

Во Флоренции начался затяжной судебный процесс, на котором семейная пара из Лондона заявляет свои права на раннюю версию "Джоконды". Но даже если их иск будет удовлетворен, предстоит еще доказать, что картина действительно принадлежит кисти самого Леонардо, а это гораздо сложнее.

Стать порнозвездой, не раздеваясь

Правообладатель иллюстрации Bella Thorne

Звезда канала Disney Белла Торн, дебютировавшая в качестве режиссера "фильма для взрослых", неожиданно для себя оказалась в порнофильмах, в которых она никогда в жизни не снималась.

Современная технология позволяет и не такое.

Вечный вопрос - что делать?

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Жизнь иногда преподносит сюрпризы. А иногда мы преподносим их себе сами, совершая ту или иную ошибку.

Некоторые воспринимают ошибку как катастрофу. Другие делают из такой ситуации выводы.

Вот несколько советов, как относиться к своим собственным промахам, чтобы они шли вам на пользу.

"Московское дело" продолжается

Протестное лето закончилось, но аресты по следам митингов продолжаются. Мы собрали в одном месте информацию обо всех фигурантах уголовных дел, возбужденных после акций протеста в Москве.

Традиционно борщ, одно из любимых блюд русской и украинской кухни, готовили из того, что выросло на своей грядке.

Но в эпоху глобальной экономики все изменилось, и большинство продуктов, которые можно найти в тарелке украинского борща, привезены из других стран.

Media playback is unsupported on your device Что украинского осталось в украинском борще

Дайджест готовилиБорис Максимов и Марина Ромадова.