Гибель золотодобытчиков в Красноярском крае. Что известно сейчас

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В ночь на субботу, 19 октября, на реке Сейба в Красноярском крае произошел прорыв каскада дамб. Вода хлынула в поселок, где жили работники золотодобывающей артели, и смыла их общежития. Погибли по меньшей мере 15 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно об этом спустя двое суток.

Что произошло

Прорыв произошел в шесть утра по местному времени (02:00 мск).

Как сообщили в Следственном комитете России, всего на реке Сейба в районе поселка Щетинкино было установлено пять дамб. Сначала прорвало верхнюю, а затем под напором воды по цепочке разрушились еще четыре.

На поселок работников золотодобывающей артели "Сисим" обрушилась большая волна. Она представляла собой селевой поток глины, камней и грязи и достигала четырех-пяти метров в высоту, заявили в администрации Щетинкинского сельсовета.

Волна снесла два временных общежития, где, по данным краевого правительства, жили около 80 старателей. Кроме того, разрушенными оказались несколько жилых бытовок и хозяйственные постройки ремонтной зоны, сообщили в холдинге "Сибзолото", в который входит артель "Сисим".

Всего в поселке проживали 174 человека, говорил председатель правительства края Юрий Лапшин.

Сколько пострадавших

По данным холдинга "Сибзолото", в результате прорыва пострадали 44 человека.

"Получили травмы 44 человека, девять из них в больнице, четверо из них в тяжелом состоянии доставлены в краевую больницу санитарной авиацией", - сообщили в компании в понедельник.

В то же время минздрав Красноярского края сообщает, что медицинская помощь была оказана 27 пострадавшим. "Двадцать семь человек были осмотрены, проконсультированы - всем им была оказана первичная медицинская помощь. Девять человек от дальнейшей госпитализации отказались", - заявили в ведомстве.

Почему произошел прорыв?

Как заявил в субботу губернатор Красноярского края Александр Усс, прорыв мог произойти как из-за несоблюдения технологий при строительстве дамб, так и из-за дождей.

В то же время глава краевого правительства Юрий Лапшин заявил журналистам, что дамбы "были сделаны кустарным способом" и, возможно, "с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм".

"Собственник гидротехнического сооружения должен был разработать проектную документацию, выполнить расчеты вероятного вреда, согласовать его с регионом, застраховать сооружение, утвердить декларацию, внести сооружение в государственный регистр гидротехнических сооружений и получить разрешение на эксплуатацию. Как подтвердили специалисты Ростехнадзора - в данном случае все эти требования не были выполнены собственником", - заявили в правительстве региона.

С тем, что дамбы были возведены незаконно, согласны и в Следственном комитете (СКР). Как заявили в ведомстве, гидротехнические сооружения были установлены "без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи", а горный мастер, организовавший проведение работ на участке, не имеет специального образования.

Кого задержали по уголовному делу

В субботу СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщали СМИ, в офисе золотодобывающей артели "Сисим" были проведены обыски, в ходе которых был изъята техническая и финансовая документация.

В воскресенье в рамках уголовного дела были задержаны и допрошены директор ООО "Сисим" Максим Ковальков, горный мастер Евгений Александров и начальник участка Андрей Еганов, который, как отметили в СКР, признался, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

Следователи будут ходатайствовать в суде об аресте всех задержанных.

Что известно о холдинге

Согласно данным СПАРК, по 20% в холдинге "Сибзолото" принадлежит его гендиректору Алексею Гурьянову, ООО "Артель старателей Ангара - Север", ООО "Артель старателей Июсская", ООО "Артель старателей Хакасия" и ООО "Сисим". Бенефициаром всех этих компаний также является Гурьянов.

Основной вид деятельности холдинга "Сибзолото" - добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

Законно ли использование дамб

Как отметил в разговоре с газетой "Ведомости" директор группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов, холдинг занимается наиболее простым способом золотодобычи, при котором фильтруются потоки воды, создаваемые дамбами.

"Такие методы добычи регулярно применяются, но они являются губительными для речной экосистемы, поэтому разрешение на эксплуатацию такого объекта получить нельзя, поэтому и согласованной она быть не может", - заявил Худалов.

Как отмечают эксперты, дамбу на реке достаточно сложно скрыть от контролирующих органов, а значит нельзя исключать, что в ближайшее время могут быть возбуждены уголовные дела о халатности в отношении должностных лиц.

Федеральная служба по надзору в сфере труда и занятости (Роструд) заявила, что проверит пять компаний, работники которых пострадали во время прорыва дамбы в Красноярском крае, а в Росприроднадзое решили проверить все дамбы в стране.

"В понедельник Росприроднадзор обратится в правительство РФ с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии", - сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.