Правообладатель иллюстрации Russian MOD/tass Image caption Пуск крылатой ракеты "Калибр" с подводной лодки в ходе учений "Гром-2019"

На учениях "Гром-2019" подлодка "Рязань" не смогла запустить межконтинентальную ракету. Министерство обороны заявило, что запуск сознательно отменили, но все-таки по техническим причинам. По словам экспертов, и ракета, и подлодка старые, поэтому проблемы с запуском никого не удивляют.

На стратегических учениях во время пуска двух межконтинентальных баллистических ракет Р-29Р подводной лодкой К-44 "Рязань" одна из них не вышла из шахтной пусковой установки. Первой об этом сообщила газета "Ведомости".

"Вести" со ссылкой на анонимный источник, близкий к минобороны, сообщили, что причиной мог стать отказ в системе управления пуском на подводной лодке.

Министерство обороны России подтвердило, что одна из ракет не была запущена, однако подчеркнуло, что это было сознательным решением командования.

"Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром", - говорится в сообщении пресс-службы МО.

Кроме того, российские военные утверждают, что техническое состояние межконтинентальной баллистической ракеты, не позволившее запустить ее, нельзя считать неудачей.

"Целью проведенного учения была проверка системы боевого управления ВС РФ, а не способность провести пуски максимального количества ракет. Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении.

В учениях "Гром-2019" использовались пять атомных подлодок Северного и Тихоокеанского флотов. Они запускали ракеты из Баренцева моря и Охотcкого моря.

Кроме того, в них участвовали 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, включая пять стратегических бомбардировщиков.

Еще до начала учений российские военные обещали провести 16 пусков баллистических и крылатых ракет. Сколько пусков было проведено на самом деле, не сообщается.

Старая подлодка, старые ракеты

АПЛ К-44 "Рязань" проекта 667БДР "Кальмар" была зачислена в списки кораблей ВМФ СССР в январе 1979 года, то есть уже отметила 40-летие службы. Это последняя подлодка этого проекта, которая находится в строю.

В свое время она была одной из самых продвинутых атомных субмарин в мире. "Рязань" была оснащена 16 шахтными пусковыми установками с ракетами Р-29Р, также новейшими на тот момент.

Р-29Р - первая межконтинентальная баллистическая ракета подводных лодок с разделяющейся головной частью. Ракета могла нести одну, три, либо семь боеголовок, каждая из которых наводилась на цель самостоятельно.

Подлодки проекта 667БДР при этом способны выстреливать все 16 ракет одновременно.

Однако к 2019 году эти ракеты уже устарели. Как рассказал Русской службе Би-би-си военный эксперт Виктор Мураховский, им не раз продляли срок эксплуатации.

"Конечно, превысили все нормативные сроки службы. Фактически им приходится каждый год продлять на следующий год эти сроки после обследования соответствующими специалистами предприятия-изготовителя. Но есть физический предел эксплуатации таких ракет", - сказал Мураховский.

По словам эксперта, такие же проблемы в ракетных войсках стратегического назначения с ракетами УР-100 и РС-36.

Провал или наоборот?

Такие старые ракеты необходимо время от времени запускать ровно-таки для того, чтобы продлить срок их службы, объясняет Виктор Мураховский.

"Это простой способ подтверждения характеристик. Проводится определенный контроль при продлении сроков эксплуатации и составляется акт, что разрешается этому семейству ракет продлить сроки эксплуатации на следующий год. Для подтверждения, как правило, требуется хотя бы один практический пуск", - рассказал он.

Мураховский убежден, что после проведения первого успешного пуска с подлодки "Рязань" второй пуск старой ракеты проводить не стали.

Однако другой военный эксперт - Илья Крамник - отмечает, что изначально по плану учений пусков должно было быть все-таки два. "Ведомости" также указывают, что два пуска с подлодки анонсировал на брифинге 14 октября врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин.

"Это хорошо, конечно [объяснение минобороны отменить пуск из-за технического состояния ракеты], значит, у них работает система предстартового контроля, но это же и означает, что ракета не прошла предстартовый контроль. То есть в реальной боевой обстановке она бы тоже не вышла", - сказал он.

По словам Крамника, в случае массированного ядерного удара отказ одной-двух ракет вряд ли повлияет на его исход. Кроме того, при пуске такой старой ракеты вероятность отказа выше, чем при пуске Р-29РМУ2 "Синева" - основной морской межконтинентальной баллистической ракеты российских стратегических ядерных сил.