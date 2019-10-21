Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS

Президент России Владимир Путин назначил председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека журналиста Валерия Фадеева и освободил с этой должности Михаила Федотова. Соответствующие указы опубликованы на сайте СПЧ.

В документе отмечается, что Федотов уволен с государственной службы в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе (70 лет).

Кроме того, Путин исключил из состава Совета политолога юриста Евгения Боброва, политолога Екатерину Шульман, главу международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова и профессора ВШЭ Илью Шаблинского.

Новыми членами СПЧ стали журналист, исполнительный директор агентства "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Валерий Фадеев в беседе с агентством ТАСС отметил, что считает работу Совета эффективной и не планирует его реформировать.

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем "Телеграме" обратил внимание на то, что Михаил Федотов не только был уволен с госслужбы, но и выведен из состава СПЧ, где никаких возрастных ограничений нет.

"Ожидаемое решение вполне, меня просто исключили из состава совета, это из-за летних событий, когда наша комиссия по избирательным правам заявила, что отказ 29 кандидатам в депутаты Мосгордумы в регистрации - это произвол", - сказал Би-би-си Илья Шаблинский. Он уточнил, что, комментируя кампанию в Москве летом, не ожидал, что такая оценка повлечет исключение из СПЧ.

Ранее в понедельник Шаблинский предположил, что из состава Совета в ближайшее время могут убрать тех, кто способен оппонировать власти. Об этом он сказал в эфире "Эха Москвы".

"По-моему, идея состоит в том, чтобы в течение ближайших месяцев убрать из состава Совета тех, кто осмеливается на более или менее жесткое оппонирование. Вот и все", - пояснил он.

Екатерина Шульман на своей странице в "Фейсбуке" написала, что для нее это решение стало "горой с плеч".

Сопредседатель правозащитного движения "Голос" Григорий Мельконьянц заявил, что изменения в составе совета означают, что "СПЧ всё".

Кирилл Вышинский заявил, что в составе СПЧ планирует заниматься правами российских журналистов на территории других государств.

"Моих коллег в огромном количестве не пускают на Украину, есть проблемы в странах Прибалтики с нашими изданиями, с нашими журналистами. Не пускают, высылают, запрещают въезд на длительное время, снимают с поездов, вносят в санкционные списки и так далее", - сказал он РИА Новости.

Кто такой Фадеев

Фадееву 59 лет. С 1998 года занимает пост главного редактора журнала "Эксперт".

Фадеев считается лояльным к власти журналистом - в первую очередь из-за своей деятельности, которую он вел за пределами журнала.

Является членом высшего совета "Единой России". В 2011 году стал членом центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), созданного для поддержки Владимира Путина. В 2012 году был доверенным лицом Путина на президентских выборах.

В июне 2017 года возглавил Общественную палату России. Под его руководством палата, в частности, проводила проект по присвоению российским аэропортам имен великих соотечественников.

Два года - с сентября 2016-го до июня 2018-го - вел воскресный выпуск программы "Время" на "Первом канале".

На прошлой неделе СМИ сообщили о том, что правозащитники готовят письмо президенту Путину с просьбой не менять Михаила Федотова на Валерия Фадеева. Как сообщал Интерфакс, под письмом подписались 28 из 50 членов СПЧ.