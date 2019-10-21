"Святой Дэвидсон". Харлей с автографом папы Римского продан за 42 тыс. фунтов

Правообладатель иллюстрации Bonhams Image caption Ожидалось, что лот будет продан за сумму от 50 до 100 тысяч фунтов

Украшенный позолотой и подписанный папой Римским мотоцикл Harley Davidson продан на аукционе за 42 тыс. фунтов стерлингов (54,5 тыс. долларов).

Мотоцикл, прозванный "Святым Дэвидсоном" аукционистами британского аукционного дома "Бонамс" (Bonhams), спроектировали в немецком Вюрцбурге для австрийского сообщества мотоциклистов, называющего себя "Байкеры Иисуса".

Они передали мотоцикл во владение Папских миссионерских обществ. В июле его привезли в Ватикан, где на нем расписался папа Римский.

Вырученные от продажи мотоцикла средства будут направлены на строительство детского дома и школы в Уганде, а также на обеспечение жильем брошенных и обездоленных детей.

Ожидалось, что мотоцикл, известный также под названием "Уникальный белый", будет продан за сумму от 50 до 100 тыс. фунтов. В 2014 году похожий мотоцикл был продан за 208 тыс. фунтов.

Правообладатель иллюстрации Vatikan & Jesus Biker Image caption Папа Франциск оставил свой автограф на мотоцикле в июле

Как сообщил "Бонамс", мотоцикл с объемом двигателя 1570 куб. см. выполнен в перламутрово-белом цвете и украшен позолоченными элементами и деталями в мексиканском стиле. На его баке - автограф понтифика.

Мотоцикл был создан по предложению основателя "Байкеров Иисуса" Томаса Дракслера специально для того, чтобы пожертвовать его Папским миссионерским обществам. Это миссии католической церкви в разных странах.

Представитель аукциона Джеймс Стэнсел назвал мотоцикл невероятной машиной, добавив: "Мы невероятно гордимся тем, что нам доверили продажу этого уникального мотоцикла, призванного принести пользу в столь важном деле".