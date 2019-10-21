Перспектива для футболиста: жить дольше, умереть от деменции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Расследование смерти бывшего нападающего клуба "Вест Бром" Джеффа Астла показало, что он неоднократно получал травмы мозга

Согласно новым исследованиям, у бывших профессиональных футболистов в три с половиной раза больше шансов умереть от деменции, чем у других людей того же возраста.

Эксперты Университета Глазго проводят исследования того, как игра головой в футболе может быть связана с повреждениями головного мозга.

Исследование началось после появления информации о том, что бывший нападающий команды "Вест Бромвич Альбион" и сборной Англии Джефф Астл преждевременно ушел из жизни из-за полученных в молодости множественных травм головы.

У Астла развилась деменция, он умер в 2002 году в возрасте 59 лет. Было установлено, что футболист неоднократно получал травмы головного мозга в результате игры головой.

Жить дольше, умереть от деменции

Ученые сравнивали причины и обстоятельства смерти 7676 бывших футболистов и 23 тыс. людей, не имеющих отношения к футболу.

Для исследования были взяты данные профессиональных футболистов Шотландии, игравших в период с 1900 по 1976 годы.

Результаты исследования показали, что, несмотря на риск деменции, футбол также увеличивает среднюю продолжительность жизни.

Исследование проводилось по заказу Футбольной ассоциации Англии и Ассоциации профессиональных футболистов, его возглавил невропатолог Вилли Стюарт.

В его докладе отмечаются различные риски: пятикратное повышение шансов на болезнь Альцгеймера, четырехкратный рост вероятности болезни моторных нейронов, а также двукратное увеличение шансов на болезнь Паркинсона у бывших профессиональных футболистов.

Правообладатель иллюстрации PA Media

Связь между контактными видами спорта, такими как бокс или футбол, и нейродегенеративными заболеваниями в последние годы была предметом споров, но до нынешнего исследования не было данных, свидетельствующих о рисках для профессиональных футболистов.

"Мы все должны осознать, что это только начало нашего понимания этой проблемы, остается много вопросов, требующих ответов", - заявил по поводу этого исследования глава Футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк.

История Джеффа Астла также отражена в документальном фильме Би-би-си "Алан Ширер: Деменция, футбол и я".