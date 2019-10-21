В Подмосковье найдены предполагаемые жертвы "банды Шишкана". Что об этом известно

Правообладатель иллюстрации Alexander Sherbak/TASS Image caption Олег Медведев (Шишканов) скрывает лицо во время судебных процессов по его делу

В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела предполагаемых жертв бизнесмена Олега Медведева (он же Олег Раменский, он же Олег Шишканов по прозвищу Шишкан). Депутат районного заксобрания Татьяна Сидорова, ее муж, сын и сестра пропали в 2012 году. По версии следствия, их убили члены группировки бизнесмена за отказ передать Шишканову земельные участки.

По данным Следственного комитета, при поисках обследовали территорию в 0,2 гектара на глубине до 10 метров. Копали 12 дней, и в итоге останки нашли на глубине четырех метров. По крайней мере двух из четырех погибших убили выстрелами в голову, сообщили в СКР.

В феврале 2012 года четверо родственников пропали из дома Сидоровой. Приехавший туда на следующее утро водитель обнаружил следы крови, но в доме никого не было.

Тогда же возбудили уголовные дела по статьям "похищение человека" и "убийство".

Следствие считает, что Сидорову, которая была гендиректором ЗАО "Племзавод Раменское", и ее родственников убили члены банды по указанию Шишканова, так как депутат вела бизнес вместе с Медведевым и своим мужем.

Как писал "Коммерсант", Сидорова познакомилась с Шишкановым в конце 1990-х годов. При помощи своего знакомого она возглавила совхоз "Раменское". После того, как на базе предприятия было создано ЗАО "Племзавод "Раменское", она стала и его совладелицей. Конечным бенефициаром предприятия считался Олег Медведев, который сменил свою прежнюю фамилию Шишканов в конце 1990-х.

Медведева называют криминальным лидером и "одним из самых известных и авторитетных славянских воров в законе".

Кто такой Медведев

Сам Медведев с июля 2019 года находится в СИЗО по обвинению по новой статье 210.1 Уголовного кодекса - о занятии высшего положения в преступной иерархии. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии. В убийствах его пока не обвиняют, но во время заседания по мере пресечения следователь сообщил, что в основу дела Шишканова легли материалы, выделенные из нескольких производств об убийствах.

Задерживали бизнесмена в собственном коттедже в Подмосковье силами ФСБ и МВД со спецназом. При задержании Медведев отказался раздеться, чтобы продемонстрировать возможные свидетельства своего статуса в криминальном мире (обычно коронованные "воры в законе" имеют татуировки в виде "воровских звезд").

Правообладатель иллюстрации Alexander Sherbak/TASS Image caption Олег Медведев не отрицает, но и не признает наличие у него статуса "вора в законе"

При задержании на дне его бассейна обнаружили мозаику в виде такой звезды. Сам Медведев заявил, что это роза ветров.

Представитель следствия в суде заявил, что в 1992 году Шишканов организовал в гостиничном комплексе "Измайлово" встречу с криминальными авторитетами, которые, по версии СКР, дали ему титул "вора в законе".

В Мосгорсуде во время заседания по обжалованию меры пресечения за него поручились артисты Лев Лещенко, Александр Серов и Любовь Успенская, депутат Госдумы и футбольный тренер Валерий Газзаев, а также другие бывшие и действующие тренеры и футболисты, сообщал "Коммерсант".

В 2018 году "Росбалт" писал, что Шишканова якобы выбрали "новым держателем главного общака мафии".

В 1982 году в возрасте 18 лет он получил 10-летний срок за изнасилование и убийство. Как пишет "Новая газета", после отбытия срока его короновали в "воры в законе", и сделал это Шакро Молодой. По одной из версий, Шишкан не совершал преступления, но отсидел за кого-то из товарищей, которым грозил расстрел. Больше Шишканов к уголовной ответственности не привлекался.

Шишканов известен финансированием спорта: он долгое время поддерживал раменский футбольный клуб "Сатурн", который выступал в российской премьер-лиге. В 1999 году в Раменском взорвался Mercedes-500 Шишканова, зарегистрированный на "Сатурн". После покушения Шишканов отдал формальный контроль над клубом бывшему губернатору Московской области Борису Громову.

Группировка Шишкана

В сентябре 2019 года арестовали восемь предполагаемых соучастников преступного сообщества Медведева - Эдуарда Харькова, Юрия Григорьева, Дмитрия Гусева, Дмитрия Барышникова, Юрия Офицерова, Дмитрия Хламкина, Лоретиса Виткаускаса и Михаила Коровина. Следователи считают, что Шишканов создал сообщество не позднее 2010 года, четко распределив роли в нем.

Медведев в составе группировки, как считают следователи, совершал вымогательства, организовывал торговлю оружием, проституцию и угоны автомобилей. Членам группы также вменяют незаконное приобретение и хранение автоматов Калашникова и боеприпасов. "Руководство структурными подразделениями преступного сообщества Медведев возложил на приближенных, в числе которых были Дмитрий Гусев, Эдуард Харьков и другие", - заявляли в СКР.

На заседании Басманного суда по мере пресечения Медведеву следователь, по сообщению издания "Преступная Россия", заявил, что он с 1992 года и по сей день "осуществляет координацию деятельности организованных преступных группировок в Московской области, создает и поддерживает связи между этими группировками, участвует в разделе сфер криминального влияния и преступных доходов, создает условия для совершения преступлений" и обеспечивает "сращивание интересов преступников и должностных лиц в органах власти".

Созданная Медведевым структура с учетом ее уровня организации, численности и материально-технической оснащенности позволили ему взять под контроль весь Раменский район Подмосковья, заявили в МВД.

Там, по предположению следователей, и базировалась группировка. Помимо убийства Сидоровой и ее семьи ей вменяют нападение в 2014 году на предпринимателя, отказавшегося передавать часть прибыли от незаконного бизнеса. Он в итоге скончался. Также участники ОПГ подозреваются в покушении на убийство мужчины в 2015 году и в ряде других преступлений.

Бизнесмен свою вину не признает и не отвечает прямо на вопросы о том, является ли он "вором в законе". В ответ он говорит, что обвинение ему непонятно. "Я не знаю, что значат слова, которыми меня называет следователь, и даже повторять их не хочу", - передает его слова в ходе суда "Коммерсант". Согласно традиции криминального мира, "вор в законе", публично заявивший, что у него нет этого статуса, автоматически его лишается.