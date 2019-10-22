Парламент Британии попытается лишить брексит всякого смысла

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Члены Палаты общин Британии во вторник приступают к детальному обсуждению нового проекта соглашения о выходе из ЕС - и готовятся в пику правительству Бориса Джонсона попытаться внести в него такие поправки, которые, с точки зрения решительных брекситеров, изрядно выхолостят смысл брексита либо снова затянут процесс.

Эти планы "антиджонсоновского" большинства увеличивают вероятность того, что Британия 31 октября все-таки не выйдет из Евросоюза, как обещает премьер-министр, и получит от ЕС новую отсрочку - на три месяца или даже на больший срок.

В субботу Палата общин отказалась одобрять привезенный Джонсоном из Брюсселя проект соглашения о выходе до тех пор, пока оно не принято парламентом в виде закона. В противном случае, как опасались депутаты-оппоненты Джонсона, Британия рисковала все-таки "выпасть" из ЕС без урегулированных отношений 31 октября - если бы не успела до этой даты принять этот закон.

Поэтому в понедельник правительство внесло в парламент законопроект на 105 страницах, в котором расписана интеграция соглашения в британское законодательство и порядок его применения.

В этот законопроект оппозиция и намерена попытаться внести разные поправки, главными и самыми потенциально болезненными из которых для премьера-брекситера обещают быть три. Предсказать, соберут ли они большинство голосов, не представляется возможным.

1. Обязательство Британии остаться в таможенном союзе с ЕС

В этом случае после выхода Британии товары между ней и Евросоюзом будут по-прежнему перемещаться беспрепятственно, без тарифов, пошлин и квот.

Но одновременно это лишит Британию возможности самостоятельно заключать договоры о свободной торговле с другими странами. Это совершенно неприемлемо для решительных брекситеров во главе с Джонсоном, поскольку эти гипотетические договоры о свободной торговле были одним из главных их аргументов в пользу выхода из Евросоюза.

Если эта поправка пройдет, то, по сведениям Би-би-си, правительство может даже отозвать законопроект и вместо этого снова потребовать от оппозиции согласия на внеочередные выборы.

Отсрочка брексита, просьбу о которой Джонсон, подчинясь решению парламента, уже отправил в Брюссель, в этом случае будет почти неизбежной.

2. Обязательство продлить переходный период

Если соглашение о выходе вступит в силу, то начнется переходный период до конца 2020 года, в течение которого Британия и ЕС по идее должны заключить договоры о свободной торговле и об отношениях в прочих областях.

Но если они не успеют составить эти договоры - а вероятность этого очень велика - то переходный период можно будет продлить.

Однако оппозиция в Палате общин опасается, что если к этому времени у власти по-прежнему будут тори, то они могут отказаться от продления и устроить все тот же "обвальный" брексит, только в конце 2020 года.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие сторонники ЕС в Британии надеются отменить брексит посредством второго референдума, но никаких гарантий, что второй референдум принесет именно такой результат, на самом деле нет

3. Второй референдум

Большая часть оппозиционеров хотела бы принять соглашение о выходе из ЕС только при условии, что оно обязательно будет вынесено на референдум с альтернативой в виде отмены брексита.

У этой инициативы, судя по заявлениям разных депутатов, меньше всего шансов на прохождение.

Но если поправка о референдуме все же будет принята, это потребует уже гораздо более долгой отсрочки, чем 3 месяца: подготовка и проведение референдума по закону занимают не меньше пяти месяцев.

Что Евросоюз?

Несмотря на резкие заявления отдельных политиков ЕС о том, что Британии пора наконец определиться, а не просить снова отложить брексит, брюссельские комментаторы почти единодушны во мнении, что отсрочка все же будет предоставлена.

Многие британские и континентальные издания цитируют анонимных европейских дипломатов, которые говорят, что Совет ЕС ориентировочно 28 октября готов собраться и положительно ответить на запрос Британии - если отсрочка все-таки понадобится.

Стремительным законопроектом

Правительство Британии надеется, что отсрочка все же не потребуется, для чего предлагает принять закон о выходе из ЕС с головокружительной для британского парламента скоростью - до начала следующей недели.

Но многие оппозиционеры уже в понедельник вечером, когда правительство внесло предложение об этом графике работы, раскритиковали его, заявив, что так быстро и притом качественно обсудить 105-страничный законопроект невозможно.

Помимо качественного обсуждения, оппозиция, прежде всего Лейбористская партия, заинтересована и в том, чтобы не дать Борису Джонсону выполнить свое обещание о выходе 31 октября и оказаться на коне перед внеочередными выборами, которые британские политики собираются в любом случае провести в ближайшее время.

Правообладатель иллюстрации Parliament TV Image caption "Нельзя, - сказал спикер Джон Беркоу правительству. - Не позволяет закон 1604 года"

И снова правило 1604 года

Перед тем как внести "большой" законопроект, правительство Джонсона в понедельник попыталось снова внести на голосование короткое постановление о том, что Палата общин одобряет соглашение о выходе из ЕС.

Но тут Борису Джонсону пришлось немного побыть в шкуре его предшественницы Терезы Мэй.

В марте этого года спикер Палаты общин Джон Беркоу отказал Терезе Мэй в просьбе повторно включить в повестку проект соглашения о выходе из ЕС, сославшись при этом на правило работы парламента от 1604 года - и точно так же, на том же основании, он в понедельник отказал в такой же просьбе правительству Джонсона.

При этом формально постановление в понедельник вносил глава фракции тори Джейкоб Рис-Могг, который в марте был лидером группы решительных брекситеров и оппонентов Терезы Мэй.

Джон Беркоу, отказывая Рис-Моггу, ехидно процитировал его мартовскую записку, в которой Рис-Могг горячо одобрял тогдашнее аналогичное решение спикера.