Джонсон снова проиграл в парламенте, брексита 31 октября почти наверняка не будет
Палата общин нанесла новое поражение премьер-министру Борису Джонсону, отказавшись в срочном порядке принимать соглашение о выходе Британии из ЕС. Это почти наверняка приведет к новой отсрочке брексита и досрочным выборам.
Борис Джонсон объявил, что в рассмотрении закона будет сделана пауза для консультаций с Брюсселем.
Палата общин с соотношением голосов 322 на 308 отклонила предложение правительства в ускоренном темпе, чтобы успеть до дня брексита, 31 октября, принять закон о ратификации соглашения о выходе Британии из Евросоюза.
Ранее во вторник Борис Джонсон заявил, что если ускоренный график будет отвергнут депутатами, а Евросоюз решит дать Британии долгую отсрочку, то он отзовет соглашение из парламента и вместо этого будет добиваться проведения выборов в самое ближайшее время.
"Я ни в коем случае не позволю этому затянуться еще на месяцы. Если парламент [...] добьется своего и решит отложить брексит до января или, возможно, на более долгий срок, правительство ни при каких обстоятельствах не станет этим заниматься, и я с огромным сожалением должен сказать, что в таком случае законопроект будет отозван и нам придется объявить всеобщие выборы", - заявил Джонсон.
После голосования Джонсон сказал: "Я поговорю со странами ЕС об их намерениях, и мы сделаем паузу в рассмотрении этого закона, пока они не примут решение".
Впервые - за
Перед тем, как Палата общин отвергла ускоренный график, в процессе брексита случился исторический момент: депутаты впервые проголосовали за проект соглашения о выходе из Евросоюза.
За то, чтобы принять закон о ратификации соглашения в промежуточном, втором чтении, выступили 329 депутатов, против - 299.
До этого Палата общин весной трижды отвергла проект соглашения, составленный Евросоюзом и правительством Терезы Мэй, а 19 сентября решила повременить с одобрением нового проекта, привезенного из Брюсселя командой Бориса Джонсона.