Джонсон снова проиграл в парламенте, брексита 31 октября почти наверняка не будет

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Палата общин нанесла новое поражение премьер-министру Борису Джонсону, отказавшись в срочном порядке принимать соглашение о выходе Британии из ЕС. Это почти наверняка приведет к новой отсрочке брексита и досрочным выборам.

Борис Джонсон объявил, что в рассмотрении закона будет сделана пауза для консультаций с Брюсселем.

Палата общин с соотношением голосов 322 на 308 отклонила предложение правительства в ускоренном темпе, чтобы успеть до дня брексита, 31 октября, принять закон о ратификации соглашения о выходе Британии из Евросоюза.

Ранее во вторник Борис Джонсон заявил, что если ускоренный график будет отвергнут депутатами, а Евросоюз решит дать Британии долгую отсрочку, то он отзовет соглашение из парламента и вместо этого будет добиваться проведения выборов в самое ближайшее время.

"Я ни в коем случае не позволю этому затянуться еще на месяцы. Если парламент [...] добьется своего и решит отложить брексит до января или, возможно, на более долгий срок, правительство ни при каких обстоятельствах не станет этим заниматься, и я с огромным сожалением должен сказать, что в таком случае законопроект будет отозван и нам придется объявить всеобщие выборы", - заявил Джонсон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У здания парламента собрались демонстранты, выступающие за брексит и против него

После голосования Джонсон сказал: "Я поговорю со странами ЕС об их намерениях, и мы сделаем паузу в рассмотрении этого закона, пока они не примут решение".

Впервые - за

Перед тем, как Палата общин отвергла ускоренный график, в процессе брексита случился исторический момент: депутаты впервые проголосовали за проект соглашения о выходе из Евросоюза.

За то, чтобы принять закон о ратификации соглашения в промежуточном, втором чтении, выступили 329 депутатов, против - 299.

До этого Палата общин весной трижды отвергла проект соглашения, составленный Евросоюзом и правительством Терезы Мэй, а 19 сентября решила повременить с одобрением нового проекта, привезенного из Брюсселя командой Бориса Джонсона.