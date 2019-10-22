Самая большая семья в Британии ждет 22-го ребенка

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Самая большая семья в Британии скоро станет еще больше. 44-летняя Сью Рэдфорд разместила в YouTube видео, на котором она проходит ультразвуковое сканирование и вместе с мужем объявляет, что в апреле будущего года у них родится новый маленький Рэдфорд.

В семье Рэдфордов уже 21 ребенок - 11 девочек и 10 мальчиков. Первенец по имени Крис родился в мае 1989 года, когда самой маме было всего 14 лет. А 21-й ребенок, девочка Бонни Рэй, появилась на свет в прошлом году.

Не обошлось в семье и без трагедии: в 2014 году мальчик Алфи был объявлен мертворожденным, когда Сью была на 23 месяце.

По законам Англии и Уэльса от 1885 года, девушкам разрешено вступать в половую связь в возрасте 16 лет.

Связь с девушкой, не достигшей 16 лет, считается уголовным преступлением, однако правила Хоум-офиса гласят, что если подростки, не достигшие 16 лет, вступили в связь по обоюдному согласию, они не подлежат преследованию.

Родители просили не сообщать им заранее пол ожидаемого ребенка, однако Сью почему-то уверена, что младенец сравняет счет между мальчиками и девочками.

"Мне кажется, у меня будет по 11 детей каждого пола, так что похоже, что на подходе мальчик", - утверждает она.

Правообладатель иллюстрации Youtube Image caption Сью и Ноэль Рэдфорды вместе уже 30 лет

Рэдфорды с 19 детьми живут в старинном викторианском доме с 10 спальнями, который они купили 11 лет назад в графстве Ланкашир на северо-западе Англии. Финансово семья в основном полагается на доходы от пекарни Ноэля, которой он владеет.

Двое старших, 30-летний Крис и 25-летняя Софи, у которой уже трое своих детей, живут отдельно.

В 2013 году семья приняла участие в телевизионном шоу "16 детей - продолжение следует".

О семейных новостях они регулярно сообщают в "Инстаграме" и на канале YouTube.

В прошлом году Сью призналась таблоиду Daily Mail, что иногда им трудно бывает позволить развлечения для всей семьи.

"Мы любим ходить в кино, особенно во время каникул, когда дети начинают скучать, на дворе дождь, и заняться нечем. Но билеты стоят по 10 фунтов [примерно 13 долларов], так что на всех получается дороговато, - сетует она. - Поэтому мы часто ждем разных скидок в интернете и идем на фильмы, которые стоят дешевле".

"Самыми лучшими днями отдыха у нас были пикники, когда мы просто отправлялись на прогулку, или в парк, или на пляж, потому что это бесплатно и доступно круглый год", - говорит Сью.

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Распорядок дня многодетной семьи

Ноэль Рэдфорд встает засветло и отправляется в пекарню, откуда возвращается уже в 7:45 утра, чтобы помочь собрать детей в школу и детский сад.

Школьная форма стирается, гладится и раскладывается по местам с вечера. Завтракают дети в две смены.

Шестеро детей ходят в начальную школу в 10 минутах от дома. Еще пятеро учатся в старших классах средней школы. Ноэль развозит их всех на микроавтобусе, и поскольку он рассчитан на девять и более пассажиров, ему разрешено ездить по выделенной автобусной полосе, так что в пробках стоять не приходится.

Трое младших - Оскар, Каспар и Холли - остаются дома с мамой, хотя днем Оскара отправляют в детский сад.

В семье Рэдфордов закладывают по несколько стирок в день, используют 30 бутылок моющего средства в месяц и 4 рулона туалетной бумаги в день.

Помимо доходов от пекарни Ноэля, семья получает детские пособия в размере 170 фунтов в неделю (примерно 220 долларов).

Как ни странно, семье удается тратить на еду не так много по местным меркам (учитывая размер семьи) - 350 фунтов в неделю (примерно 450 долларов) - за счет того, что они готовят много макаронных изделий и рагу, покупая мясо и овощи со скидкой у местных зеленщика и мясника.

На уборку дома ежедневно уходит три часа.

Вечернее купание начинается в 6 вечера, младших запускают в ванну первыми, и через час они уже лежат в кроватях, а старшие заканчивают подготовку ко сну к 9 вечера.

Сами супруги отправляются спать в 10 вечера.