Древнейшая в мире жемчужина обнаружена в Абу-Даби

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По словам специалистов, эта находка свидетельствует о том, что жемчугом торговали еще со времен неолита

Древнейшая в мире натуральная жемчужина обнаружена на острове недалеко от столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Жемчужина, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет, была найдена во время раскопок на острове Марава, где также обнаружили остатки сооружений эпохи неолита.

По словам специалистов, открытие свидетельствует о том, что уже в те времена жемчуг был предметом торговли или обмена.

Жемчужина будет выставлена на обозрение в музее Лувр Абу-Даби в конце этого месяца.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жемчужина была найдена в полу древней комнаты во время раскопок на острове Марава

"Это открытие древнейшей в мире жемчужины в Абу-Даби ясно дает понять, что современные экономика и культура имеют глубочайшие исторические корни", - заявил глава департамента культуры и туризма Абу-Даби Мухаммед Халифа аль-Мубарак.

Археологи методом радиоуглеродного анализа определили, что жемчужина относится к периоду между 5800 и 5600 годами до н.э. Скорее всего, жемчуг в тот период использовали в качестве украшения или для торговли с Месопотамией, где покупали керамику и другие товары.

В ходе раскопок остатков древних сооружений на острове Марава были обнаружены фрагменты керамики, бусы из ракушек и камня, а также кремниевые наконечники стрел.

Теперь "Жемчужина Абу-Даби", как уже назвали находку, станет частью экспозиции в музее Лувр Абу-Даби под названием "10 000 лет роскоши", которая открывается 30 октября.