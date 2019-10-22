Правообладатель иллюстрации AFP

Нетаньяху, Ганц или третьи выборы?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что ему не удалось сформировать новое коалиционное правительство.

Нетаньяху находится на посту премьер-министра уже 10 лет, но после сентябрьских всеобщих выборов его партии "Ликуд" и поддерживающим его другим партиям не удалось заручиться 61 депутатским мандатом, необходимым для создания правительства.

За всю историю независимости Израиля ни одной партии не удалось получить большинство мест в кнессете, и все правительства были коалиционными, то есть партиям-победителям необходимо было заключать соглашения с другими партиями, получившими меньшее количество мест в парламенте.

Сейчас президент Израиля Реувен Ривлин объявил, что даст 28 дней основному сопернику Нетаньяху Бенни Ганцу на то, чтобы сформировать новое правительство.

На последних выборах партия Нетаньяху "Ликуд" заручилась 32 мандатами в кнессете. Партия Ганца "Кахоль-Лаван" получила 33 места. Обе партии могли бы войти в коалицию друг с другом - в таком случае им не нужна была бы поддержка других партий.

Нетаньяху предлагал именно такой вариант Ганцу - при условии, что премьер-министром останется именно он.

Ганц на это не согласился. Он говорит, что сам хочет возглавить коалицию, в которой для Нетаньяху найдется место.

Если Ганцу тоже не удастся сформировать коалицию, Израиль ожидают третьи за год всеобщие выборы, хотя президент Ривлин уже сказал, что предпочел бы, чтобы политические партии договорились между собой.

Что будет дальше с брекситом?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Депутаты британского парламента во вторник начинают обсуждение нового проекта соглашения о выходе из ЕС - и готовятся в пику кабинету Бориса Джонсона попытаться внести в него такие поправки, которые, с точки зрения решительных брекситеров, изрядно выхолостят смысл брексита либо снова затянут процесс.

В субботу Палата общин отказалась одобрять привезенный Джонсоном из Брюсселя проект соглашения о выходе до тех пор, пока оно не принято парламентом в виде закона. В противном случае, как опасались депутаты-оппоненты Джонсона, Британия рисковала все-таки "выпасть" из ЕС без урегулированных отношений 31 октября - если бы не успела до этой даты принять этот закон.

Другими словами, парламентские игры продолжаются.

Россия, Турция и Сирия

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Российский президент Владимир Путин должен встретиться в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган уже заявил, что турецкая армия и ее сирийские союзники вновь перейдут во вторник в наступление на севере Сирии, если условия временного приостановления огня не будут соблюдены со стороны сирийских курдов.

Прекращение турецкого наступления было объявлено на прошлой неделе, чтобы, как заявила Анкара, дать возможность курдскому ополчению вывести свои силы из так называемой зоны безопасности, которую Турция хочет создать на сирийской стороне их общей границы.

США и ЕС призывают Турцию и сирийских курдов приступить к переговорам.

Выбор Канады

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Во вторник должны быть объявлены результаты всеобщих выборов в Канаде. Некоторые рассматривают эти выборы как своего рода референдум, на котором будет оцениваться работа премьер-министра Джастина Трюдо.

Сторонники Либеральной партии Трюдо уже празднуют победу, так как, согласно первым результатам, его партия получит больше мест в парламенте, чем любая другая партия, однако, если верить первым результатам, может не добиться абсолютного большинства.

Судя по поступающим данным, Либеральная партия Трюдо опережает оппозиционную Консервативную партию, однако ее популярность ниже, чем была на предыдущих выборах.

Если Джастину Трюдо придется формировать миноритарное либо коалиционное правительство, ему понадобится заручиться поддержкой Новой демократической партии во главе с Джагмитом Сингхом.

Сенцов получит Сахаровскую премию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Олег Сенцов с дочерью после приземления в киевском аэропорту "Борисполь"

Украинский режиссер Олег Сенцов, который в 2018 году был удостоен премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", когда он находился в заключении в России, во вторник получит ее лично в Страсбурге.

Сенцов был освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. Изначально он был задержан российскими силовиками в Крыму. Правозащитные организации считали его политическим заключенным.

Премию имени Сахарова ежегодно с 1988 года вручает Европейский парламент.

Media playback is unsupported on your device Олег Сенцов о тюрьме в России, Крыме и Киселеве

Всем надо успокоиться

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Британия устала от постоянных дебатов о брексите, на которых политики друг друга не слышат, пишет в своей редакционной статье Times (пейволл).

Но суть демократии - открытые и спокойные дебаты. Британские политики, которые утверждают, что раскол в обществе может быть преодолен, если парламент одобрит соглашение с Брюсселем, обещают невозможное.

Политика - не психотерапия, это медленный и постоянный процесс разрешения разногласий. Для этого необходимо терпение со всех сторон и понимание того, что парламент и правительство могут спокойно и конструктивно сотрудничать друг с другом, чтобы избежать отрицательных последствий для всей страны.

Российские хакеры притворяются иранцами

Правообладатель иллюстрации Reuters

Группе российских хакеров, занимающихся кибершпионажем, удалось украсть программу иранских хакеров и с ее помощью совершать кибернападения в более чем 35 странах, пишет Financial Times (пейволл).

Группа Turla, которая, насколько известно, пишет газета, связана с российскими спецслужбами, смогла проникнуть в программы иранской группы хакеров OilRig, утверждают Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Агентство национальной безопасности США.

Скорее всего, продолжает газета, иранская группа хакеров не подозревала, что стала жертвой других хакеров, которые использовали ее технологию для нападений в других странах.

Мишенями Turla стали военные силы, министерства разных стран, ученые и университеты по всему миру, особенно в странах Ближнего Востока.

Судя по всему, российские хакеры внимательно наблюдали за иранскими и, поняв, как именно они работают, стали применять те же методы, заметая тем самым следы.

Россия отрицает, что прибегает к хакерским атакам, отмечает газета.

Император восходит на трон

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Император Японии Нарухито во вторник будет в ходе специальной церемонии возведен на трон в императорском дворце в Токио, в присутствии примерно 200 человек, пишет "Майнити Симбун". Среди гостей будут представители королевских семей и правительств из более чем 170 стран.

Император будет в оранжевых одеяниях, которые японские монархи носят лишь на чрезвычайно важных церемониях.

Император Нарухито получил свой титул после того, как 1 мая его отец император Акихито отрекся от престола. И вот теперь, хотя Нарухито уже император, он официально взойдет на престол.

Все члены королевской семьи будут одеты в традиционные японские одежды. Гости-мужчины должны быть во фраках.

Получив церемониальный меч, император предстанет перед собравшимися, после чего премьер-министр Синдзо Абэ скажет несколько слов, и все присутствующие воскликнут три раза "банзай!"

Ракета не взлетела

Правообладатель иллюстрации Russian MOD/tass Image caption Пуск крылатой ракеты "Калибр" с подводной лодки в ходе учений "Гром-2019"

На учениях "Гром-2019" подлодка "Рязань" не смогла запустить межконтинентальную ракету. Министерство обороны России заявило, что запуск отменили по техническим причинам.

По словам экспертов, и ракета, и подлодка старые, поэтому проблемы с запуском никого не удивляют.

Не быть королевой

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сининат Вонгваджирапакди - профессиональный военный пилот, медсестра и телохранитель

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, лишь недавно предоставивший своей спутнице официальный статус королевского консорта, лишил ее всех титулов и званий за вероломство.

В официальном заявлении королевского двора говорится, что генерал-майор Сининат Вонгваджирапакди "была слишком амбициозна и пыталась возвыситься до положения королевы", и "такое поведение королевского консорта было расценено как знак неуважения".

Вон из мавзолея

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Споры вокруг места захоронения испанского диктатора Франсиско Франко не утихают уже несколько десятилетий, однако на этой неделе начинается финальная глава этой долгой саги.

Правительство Испании сообщило, что в четверг останки Франко будут эксгумированы и перемещены на кладбище в Мадриде.

Почему же власти пошли навстречу тем, кто требовал перезахоронить каудильо? И почему эта тема вызывает столь ожесточенные дебаты в испанском обществе?

Гарри, Меган и пресса

Правообладатель иллюстрации Huw Evans picture agency

Герцог и герцогиня Сассекские рассказали журналистам о давлении со стороны прессы. По словам принца Гарри, он будет делать все, чтобы не допустить повторения прошлого - того, что произошло с его матерью, принцессой Дианой.

Без китайцев никуда

Image caption Сторож китайской фермы из Бабстово представился Юрой, но по-русски не говорил

Все чаще сельским хозяйством на российском Дальнем Востоке занимаются китайцы.

Би-би-си решила выяснить, каков реальный масштаб китайского присутствия там.

Чего хотят чилийцы?

В Чили не утихают массовые беспорядки, есть погибшие, в стране введено чрезвычайное положение. Мародеры жгут магазины, военные пытаются навести порядок на улицах. С чего все началось?

Media playback is unsupported on your device Массовые беспорядки в Чили из-за роста цен на проезд

Дайджест готовили Борис Максимов и Марина Ромадова