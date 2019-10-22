Российский ледокол случайно подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

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Российский ледокол, на борту которого 33 человека, подал сигнал бедствия у западного побережья Норвегии, сообщило центральное управление службы спасения страны. В Росморречфлоте заявили, что сигнал бедствия был подан случайно, судно в порядке.

"Российский ледокол подал сигнал Mayday [сигнал бедствия] западнее Олесунна. Остановка двигателя. 33 человека на борту. В этой зоне шторм", - сообщило норвежское управление в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @HRSSorNorge Kl 0636 Russisk isbryter har meldt Mayday vest av Ålesund. Maskinstans. 33 personer om bord. Full storm i området.

Redningshelikopter har vert over skipet. Slepebåter er på vei. Skipet har nå fått noe maskinkraft tilbake. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) 22 октября 2019 г.

К ледоколу направились вертолет службы спасения и буксиры. В следующем сообщении сказано, что экипажу удалось запустить два из четырех двигателей.

По данным службы, судно обладает маневренностью, никто из моряков не пострадал.

В Росморречфлоте заявили, что судно подало сигнал бедствия по ошибке после сбоя в оборудовании во время шторма. В ведомстве уточнили, что речь идет о ледоколе "Тор".

"Ложная тревога. Все нормально, он дальше следует по маршруту. Ледокол "Тор", - сообщил представитель Росморречфлота Интерфаксу.

"Никаких проблем нет, ледокол в порядке, экипаж в безопасности. Сигнал бедствия был подан случайно в связи с обесточиванием во время шторма части оборудования. Тревога отменена", - сказал собеседник ТАСС.

Что известно о ледоколе

Как пишет норвежская газета Aftenposten, ледокол вышел 17 октября из Санкт-Петербурга и направлялся на Ямал. В Росморречфлоте уточнили, что теперь судно будет следовать не на Ямал, а в Мурманск.

"В настоящее время ледокол "Тор" находится в ожидании благоприятных погодных условий. После улучшения погоды судно продолжит движение по заданному маршруту в порт назначения Сабетта", - сказали в пресс-службе Росморпорта.

Ледокол "Тор" принадлежит Росморпорту, рассказал ТАСС источник "в российских морских кругах".

По данным Интерфакса, "Тор" был построен в 1964 году в Финляндии на верфи в Wartsila.

"Тор" - дизель-электрический ледокол, а не атомный, пишет РИА Новости со ссылкой на данные сайта Marine Traffic.