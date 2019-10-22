Британия возобновляет полеты в Шарм-эль-Шейх. Они были прерваны после взрыва российского самолета

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Шарм-эль-Шейх раньше был крайне популярен среди британских туристов

Прямые перелеты из британских городов на египетский курорт Шарм-эль-Шейх возобновляются впервые после 2015 года. Запрет был введен после крушения российского самолета с туристами на борту.

Авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года. Все 224 человека, бывшие на борту лайнера А321 компании "Когалымавиа", летевшего в Петербург, погибли. В их числе были 17 детей.

Следствие показало, что в багажное отделение либо в салон самолета было заложено взрывное устройство и что меры безопасности в пункте вылета, Шарм-эль-Шейхе, были явно недостаточны для защиты от теракта.

Группировка, связанная с ИГ (запрещенной в России и ряде стран террористической организацией) тогда взяла ответственность за взрыв над Синайским полуостровом на себя, заявив, что это месть за военную помощь России президенту Сирии Башару Асаду.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На место крушения А321 в синайской пустыне приезжал тогдашний глава правительства Египта Шериф Исмаил

Ведущие авиакомпании мира изменили маршруты своих рейсов. В Лондоне по итогам двух экстренных заседаний чрезвычайного правительственного комитета "КОБРА" правительство ввело запрет на прямое авиасообщение с Шарм-эль-Шейхом и постановило эвакуировать тысячи британских туристов, отдыхавших на курорте в тот момент.

Улучшения в системе безопасности

Спустя четыре года министерство транспорта Британии заявило, что процедуры безопасности в египетском аэропорту соответствуют международным стандартам. Министр транспорта Грант Шэппс заявил во вторник, что отмена запрета - это первый шаг для возобновления прямых рейсов. "Безопасность британских граждан остается нашим приоритетом. Решение принято в результате тесного сотрудничества наших экспертов по авиационной безопасности с их египетскими коллегами и после улучшений в системе безопасности аэропорта", - заявил Шэппс.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в апреле 2018 года - но только между столицами. Президент Владимир Путин издал указ о возобновлении регулярных авиаперелетов в Каир в начале января 2018 года. Коммерческие полеты в другие города Египта до сих пор не возобновлены.

Министерство иностранных дел Великобритании в своих рекомендациях туристам призывает учесть, что повышенный риск терактов на авиатранспорте в Египте сохраняется.

До 2015 года около 900 тысяч туристов из Соединенного Королевства ежегодно посещали Шарм-эль-Шейх. После запрета на прямые перелеты турфирмы все равно отправляли британских отдыхающих на этот курорт, но с многочисленными пересадками либо на пароме из Хургады через Красное море.