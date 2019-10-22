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Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина, который возглавлял следственную группу по делу о "массовых беспорядках" в Москве летом этого года.

Как говорится в президентском указе, 38-летний Габдулин награжден "за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу".

Габдулин начал карьеру в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска, затем перешел в областную прокуратуру, после чего переехал в Москву и получил звание генерал-майора. Он быстро стал одним из самых известных следователей ведомства и занимался расследованием многих резонансных дел.

Би-би-си вспоминает самые известные расследования, которые курировал Габдулин: