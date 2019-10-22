Путин наградил следователя Габдулина, который вел "московское дело". Чем еще он известен?
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина, который возглавлял следственную группу по делу о "массовых беспорядках" в Москве летом этого года.
Как говорится в президентском указе, 38-летний Габдулин награжден "за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу".
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Габдулин начал карьеру в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска, затем перешел в областную прокуратуру, после чего переехал в Москву и получил звание генерал-майора. Он быстро стал одним из самых известных следователей ведомства и занимался расследованием многих резонансных дел.
Би-би-си вспоминает самые известные расследования, которые курировал Габдулин:
- Первым громким делом следователя стало расследование крушения дизель-электрохода "Булгария" в 2011 году, в результате которого погибли 122 человека. В июле 2014 года несколько фигурантов этого дела были приговорены к различным тюремным срокам.
- В марте 2012 года Габдулин вел дело бывшего депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна, которого обвиняли в мошенничестве почти на 6 млрд рублей с акциями ОАО "Инвест Центр". В итоге экс-депутат уехал в США, американский минюст отказался выдавать его России.
- Осенью 2012 года Рустам Габдулин курировал расследование дела оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, обвиняемых в организации массовых беспорядков в Москве. Оба были приговорены к четырем с половиной годам колонии. Тогда же Габдулин участвовал в расследовании в отношении фигурантов "болотного дела".
- Еще одним громким расследованием Габдулина стал процесс против гендиректора НПО "Мостовик" Олега Шишова, обвиняемого в растрате 1 млрд рублей, выделенных из бюджета на строительство Приморского океанариума. В октябре 2015 года Шишов признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В марте следующего года он получил три года тюрьмы.
- В 2016 году Габдулин занимался делом бывшего председателя правления ПАО "РусГидро" Евгения Дода, которому инкриминируется хищение 73,2 млн рублей, незаконно оформленных в виде премий. Дод добровольно в полном объеме возместил причиненный ущерб.
- В марте 2018 года глава СКР Александр Бастрыкин назначил Рустама Габдулина руководителем следственной бригады по уголовному делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека. 17 октября суд Заводского района Кемерова принял решение освободить из-под стражи четырех фигурантов дела, расследование продолжается.
- В августе этого года стало известно, что Габдулин возглавил следственную группу по делу о "массовых беспорядках" на несанкционированном митинге в Москве 27 июля. На данный момент пять участников митинга получили реальные тюремные сроки и один фигурант - условный срок, расследование продолжается.
- Габдулин также возглавляет следственную группу по делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Менеджер проектов ФБК Леонид Волков сообщал, что всего расследованием этого дела занимаются 112 следователей.