В Ростовской области произошла перестрелка из-за пастбища. Погибли пять человек

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В Ростовской области в результате перестрелки между местными жителями погибли пять человек, еще двое госпитализированы. По данным полиции, конфликт произошел из-за участков для выпаса скота.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, перестрелка произошла в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области - "на территории животноводческой точки".

"Между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого мужчины произвели друг в друга несколько выстрелов из огнестрельного оружия", - описывается произошедшее в сообщении ведомства.

В результате полученных огнестрельных ранений пятеро мужчин погибли, двое получили ранения и были госпитализированы.

В областном минздраве агентству Интерфакс уточнили, что пострадавших доставили в центральную районную больницу Орловского района, куда для оказания помощи уже выехали специалисты из области.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК). Местное управление МВД сообщает, что участники конфликта применили огнестрельное охотничье оружие, не уточняя, какое именно.

По данным полиции, перестрелка началась из-за участков для выпаса скота.

Телеграм-каналы "112" и Baza утверждают, что конфликт произошел между семьями фермеров Бациевых и Дакишвили. Как пишет Baza, в результате перестрелки погибли как минимум трое Бациевых и один Дакишвили, однако официального подтверждения этой информации нет.

Семьи не первый год ругались из-за земельных участков для выпаса скота, и когда не смогли урегулировать конфликт в правовом поле, решили обсудить вопросы лично - встречу назначили в поле недалеко от хутора Чернозуб, пишет "112". Канал утверждает, что конфликт произошел из-за того, что одна из семей засеяла поле, которое вторая считала своим.