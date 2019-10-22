Путин и Эрдоган согласовали план прекращения турецкой операции в Сирии

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник встретились в Сочи, их переговоры продлились более шести часов. В ходе них лидеры двух стран обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и турецкую военную операцию в этом регионе.

"Господин Эрдоган дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границы с Сирией. Мы уже не раз отмечали, что с пониманием относимся к стремлению Турции предпринять шаги, чтобы надежно гарантировать свою национальную безопасность", - заявил Путин по итогам переговоров.

При этом он отметил, что главное, чтобы действиями турецких вооруженных сил на территории Сирии не воспользовались боевики "Исламского государства" (запрещено в России), которые находятся в плену у курдов, контролирующих территории на северо-востоке Сирии.

"Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции", - отметил Путин.

По слова российского президента, сторонам удалось выйти на "судьбоносные" решения по ситуации в Сирии. По итогам переговоров они с Эрдоганом подписали совместный меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. Вот главное, о чем они договорились:

С 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы, за пределами зоны операции Турции, будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

Курды получат дополнительные 150 часов (чуть более шести суток) на то, чтобы покинуть приграничные районы Сирии и отойти вглубь страны.

После вывода курдских сил на 30 км от границы (создание 30-километровой "зоны безопасности" вдоль сирийско-турецкой границы было основной целью турецкой операции в Сирии), Россия и Турция будут проводить совместное патрулирование на глубину до 10 км к востоку и западу от района турецкой операции.

Статус-кво в нынешнем районе операции Турции глубиной 32 км, между поселением Телль-Абьяд и городом Рас-аль-Айн рядом с турецкой границей, будет сохранен.

Все курдские силы и их вооружения будут выведены из Манбиджа и Таль Рифата.

Россия и Турция примут необходимые меры для предотвращения проникновения потенциальных террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению в Сирию беженцев.

Вопрос о сроках дальнейшего пребывания турецких военных в зоне проводимой Турцией операции на северо-востоке Сирии на переговорах не обсуждался, заявил глава российского минобороны Сергей Шойгу.

"Сегодня была главная задача - выйти из этой кризисной ситуации, остановить боевые действия, остановить дальнейшие планы по негативному развитию ситуации в целом", - пояснил он.

По его словам, Путин и Эрдоган в ходе переговоров обсудили различные варианты решения курдской проблемы и решили пока остановиться на введении контроля в приграничной зоне.

"Нам предстоит большая работа, мы обсуждали разные варианты, в том числе и вариант завода на эти территории сирийских правительственных войск. Но остановились на том, что туда войдут пограничные войска совместно с российской военной полицией", - сказал он.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договоренности, которые достигли Путин и Эрдоган, фактически обеспечивают прекращение операции Турции в Сирии.

"Те действия, которые будут предприниматься, те обязательства, которые в рамках этого меморандума обеспечивают прекращение кровопролития, прекращение операции, которая вызывает столь противоречивую реакцию в мире и, что очень важно, выход сирийских пограничников на границу", - приводит его слова Интерфакс.