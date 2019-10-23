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Путин и Эрдоган договорились о сирийской границе

Лидеры России и Турции провели шестичасовые переговоры в Сочи. На этой встрече, которую ее участники уже назвали исторической, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали договоренность о совместном контроле "зоны безопасности" вдоль турецко-сирийской границы, которую Анкара хочет очистить от находящихся там курдских формирований.

По словам российского президента, сторонам удалось выйти на "судьбоносные" решения по ситуации в Сирии. О чем именно договорились Путин и Эрдоган, читайте в нашем материале: Путин и Эрдоган согласовали план прекращения турецкой операции в Сирии.

Подробнее о том, какова роль и позиция Москвы на этом новом витке сирийского конфликта, можно узнать из недавнего материала нашего корреспондента Юри Вендика.

Африканские амбиции России

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В среду в Сочи открывается саммит "Россия - Африка". Саммиты "Китай - Африка" проходят уже регулярно, и Россия, очевидно, решила пойти по стопам Пекина.

В отличие от Китая, России не так много есть что предложить странам Африки, кроме кредитов, продажи оружия и развития нефтяных и газовых месторождений.

Впрочем, 20 октября Руанда подписала соглашение с Россией о строительстве АЭС в этой стране.

Над Джулиани сгущаются тучи

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Бизнесмены, связанные с Руди Джулиани - личным адвокатом президента Дональда Трампа, должны предстать перед судом в Нью-Йорке.

Лев Парнас и Игорь Фруман, уроженцы Беларуси и Украины, были задержаны 9 октября в аэропорту Даллеса близ Вашингтона, с билетами в один конец в Вену.

Оба обвиняются в нарушении правил финансирования предвыборных кампаний.

Обвинение также требует, чтобы те представили все документы, связанные с расследованием возможной попытки Трампа заручиться помощью правительства Украины в его борьбе с Джо Байденом - основным вероятным соперником на президентских выборах 2020 года.

Сам Руди Джулиани пока ни в чем не обвиняется, хотя уже известно, что он также собирался вылететь в Вену через день после того, как туда направлялись Парнас и Фруман.

Клоуны завоевывают Мехико

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В столице Мексики, начинается ежегодный международный слет клоунов.

Собрание, также известное как Ярмарка смеха, проводится уже не первый год. Клоуны обмениваются опытом по столь важным вопросам, как макияж, как лучше носить парик, что делать с огромными башмаками и как не пугать детей.

По окончании заседаний клоуны, в полном боевом облачении, пройдут маршем через центр Мехико.

Камо грядеши, брексит?

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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что предложит главам 27 стран ЕС согласиться продлить процесс брексита, как того хочет британский парламент (но не премьер-министр Борис Джонсон), пишет Irish Times.

Пропустить Twitter пост , автор: @eucopresident Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 октября 2019 г.

После того, как парламент в Вестминстере отклонил предложение Джонсона обсудить законодательство, связанное с брекситом в рекордноые сроки, он решил отложить обсуждение этого вопроса. При этом он по-прежнему настаивает, что Великобритания выйдет из состава ЕС по расписанию, 31 октября.

Тем временем Европейская комиссия говорит, что дата брексита может быть передвинута до 31 января 2020 года.

Источники Irish Times в ЕС говорят, что Европейский союз готов адаптироваться к нуждам Британии и ждать столько, сколько потребуется до тех пор, пока британский парламент не ратифицирует соглашение о выходе из состава ЕС.

Российские амбиции

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Когда две недели назад президент США Дональд Трамп решил вывести американские войска с северо-востока Сирии, он тем самым позволил Турции начать наступление против сирийских курдов. У курдов не осталось другого выбора, как обратиться за помощью к режиму Башара Асада и России, пишет в своей редакционной статье Times (требуется подписка).

Прошедший в Сочи саммит между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом лишь укрепит Асада и подтвердит превращение России в основную силу на Ближнем Востоке и ее возвращение на более широкую международную арену в вопросах дипломатии и военной мощи.

Президент Трамп, пишет газета, прав, пытаясь убедить своих союзников тратить больше на оборону. Но он абсолютно не прав, считая договоренности прошлого лишь сделками, а не выражением общих ценностей.

В создавшийся вакуум пришел Владимир Путин со своей военной силой и идеологией. Экспансия России, может быть, и окажется ему не по карману, но к тому времени уже может быть поздно.

Миллионы тыкв на помойку

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Британцы выкинут в мусор рекордное количество съедобной еды в грядущий к концу октября Хеллоуин, пишет Guardian.

В мусорные баки попадут более восьми миллионов тыкв, то есть около 18 тысяч тонн вполне съедобных частей этого плода.

Примерно 40% британцев, пишет газета, покупают к этому празднику тыквы, вырезают все внутренности, а затем размещают там свечи и выставляют тыквы перед домом.

Но около 60% из них говорят, что никак не используют то, что было вырезано, а просто выбрасывают в мусорный бак.

Хеллоуин за последние 30 лет стал третьим самым популярным праздником в Великобритании, после Рождества и Пасхи.

"Кисловодск" все выдал

Image caption Данные поступали отсюда

Секретная британская база в Скарборо сыграла важную роль в Карибском кризисе, когда мир оказался перед лицом ядерной катастрофы.

В 1962 году станция радиоперехвата в Скарборо неожиданно оказалась на переднем крае обострившейся холодной войны.

"Данные о движении советских судов, которые обычно сообщались в конце сводок радиоперехвата, внезапно стали главным предметом внимания со стороны британской разведки", - рассказывает историк Центра правительственной связи Тони Комер.

На основании этих данных президент Джон Кеннеди получил сообщение от 16 октября 1962 года о том, что Советский Союз приступил к тайной переброске на Кубу ракет с ядерными боеголовками.

Чем это кончилось, известно всем.

Чем известен орденоносец из СК?

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Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина, который возглавлял следственную группу по делу о "массовых беспорядках" в Москве летом этого года.

Как говорится в президентском указе, 38-летний Габдулин награжден "за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу". Чем еще известен следователь, который вел "московское дело"?

Чем больше, тем лучше?

Самая большая семья в Британии скоро станет еще больше. 44-летняя Сью Рэдфорд разместила в YouTube видео, на котором она проходит ультразвуковое сканирование и вместе с мужем объявляет, что в апреле будущего года у них родится новый маленький Рэдфорд.

В семье Рэдфордов уже 21 ребенок - 11 девочек и 10 мальчиков

Баран, который не стригся шесть лет

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Когда Криса нашли, вес его шерсти в пять раз превышал нормальный

Баран Крис - один из самых известных представителей мериносовой породы овец - скончался в Австралии.

Он прославился в 2015 году, когда его нашли в лесах неимоверно обросшим. Накопившийся за шесть лет блужданий в дикой природе объем шерсти уже угрожал его жизни. Когда с него состригли 41 кг высококачественных волокон, оказалось, что это мировой рекорд.

Как учиться на своих ошибках

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Людям свойственно делать из любой своей ошибки катастрофу. Часто, допустив небольшую оплошность, мы говорим "Какого черта!" и идем вразнос. Возьмите в привычку делать себе поблажки, и вы научитесь предотвращать более серьезные промахи.

Пастернак дается тяжело

64-летний британец Джо Атертон выращивает огромные овощи и уже 12 раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса. Последний раз - со своей четерехметровой репой, которую он вырастил дома в своей деревне Менсфилд-Вудхаус в Ноттингемшире.

Раньше на его грядке уже вырастали самая большая в мире морковь, а также самые тяжелые лук-порей и пастернак.

Media playback is unsupported on your device "Я выращиваю самые большие овощи в мире"

Дайджест готовилиБорис Максимов и Михаил Денисов