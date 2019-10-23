От компромата на Байденов для Украины зависело всё: новый свидетель в деле об импичменте Трампа

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Владимир Зеленский и Дональд Трамп первый и единственный раз встречались в сентябре

Исполняющий обязанности американского посла в Киеве Билл Тейлор рассказал членам Палаты представителей, собирающим доказательства злоупотреблений Дональда Трампа в рамках подготовки к его импичменту, что окружение президента требовало от украинских властей публичного заявления о расследовании деятельности Джо Байдена и его сына Хантера, увязывая с этим и военную помощь, и перспективу приема Владимира Зеленского в Белом доме.

Джо Байден в начале и середине года представлялся наиболее вероятным кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года и по опросам имел самые высокие шансы на победу над Трампом (в последние недели Байден начал уступать другим претендентам среди демократов, прежде всего Элизабет Уоррен).

Тейлор, бывший военный, бывший посол в Украине и ветеран американской внешней политики, рассказал, что сигналы из Белого дома доносились до Киева минуя нормальные дипломатические каналы (в частности через личного адвоката Трампа Руди Джулиани).

Как и другие свидетели на этом этапе процесса подготовки импичмента, Тейлор давал показания за закрытыми дверьми. Присутствовавшие при этом демократы рассказали журналистам, что из всего услышанного ими до сих пор это было самое детальное и убедительное свидетельство злоупотребления полномочиями президента в его личных внутриполитических интересах.

Сам Трамп настаивает, что не требовал никакой политической помощи от властей Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что "Президент Трамп не сделал ничего предосудительного. Это скоординированная кампания очернения президента со стороны крайне левых законодателей и радикально настроенных никем не избранных бюрократов, которые объявили войну конституции".

Правообладатель иллюстрации OLIVIER DOULIERY Image caption Билл Тейлор по дороге на слушания в конгрессе

Билл Тейлор возглавляет посольство США в Киеве на временной основе с июня 2019 года (после того как оттуда внезапно отозвали посла Мэри Йованович).

Он рассказал, что карьерных дипломатов систематически оттесняли от контактов с Украиной, а вместо этого образовался некий параллельный канал. Основными посредниками между Трампом и Зеленским выступали Джулиани (который вообще не является госслужащим и действует в интересах лично Трампа, а не государства), недавно ушедший в отставку спецпредставитель по Украине Курт Волкер и посол США при ЕС Гордон Сондленд (в чью зону ответственности Украина формально не входит).

"Наши отношения с Украиной подрывались через неофициальные каналы со стороны США, а также решением заморозить жизненно необходимую помощь в сфере безопасности из внутриполитических соображений", - сказал Тейлор в Конгрессе.

"9 сентября я написал послу Гордону Сондленду, что приостановка помощи Украине в сфере безопасности в обмен на помощь в предвыборной кампании в США - это "безумие". Я так считал тогда, и по-прежнему так считаю", - сказал Тейлор в заранее подготовленном вступительном слове.

Член Конгресса от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц сказала, что показания Тейлора показались ей наиболее убедительными из всего заслушанного до сегодняшнего дня. По ее словам, он провел прямую связь между политическими интересами Трампа и давлением на президента Украины.

Конгрессмен от Республиканской партии Марк Медоус заявил, что не услышал ничего принципиально нового.