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Бывший вице-президент Олимпийского комитета России и глава совета директоров "Курортов Северного Кавказа" Ахмед Билалов, лишившийся своих постов после критики президента Владимира Путина, задержан в США, сообщают местные СМИ. В российском посольстве заявили, что пока не получали извещений от американских властей.

Как пишет газета Miami Herald, ссылаясь на свои источники, Билалов был задержан сотрудниками американской таможенной и иммиграционной полиции (Immigration and Customs Enforcement, ICE) во вторник утром в своем доме в Санни-Айлс-Бич (округ Майами-Дейд, штат Флорида).

По информации газеты, в многоквартирном доме на Коллинз-авеню бывший российский чиновник жил вместе с женой и новорожденным ребенком.

Представитель ICE не смог сообщить никаких подробностей ареста Билалова, пишет газета. Пресс-секретарь Интерпола в Вашингтоне заявила изданию, что не обладает информацией относительно задержания россиянина.

Как отмечает Miami Herald, пока остается неясным, был ли Билалов задержан по запросу России или же его собираются выслать из США по какой-то иной причине.

В российском посольстве в США заявили, что в связи с сообщениями о задержании Билалова направили запрос в Госдепартамент.

"Из сообщений в прессе узнали о задержании в штате Флорида А. Г. Билалова. Извещений о произошедшем от местных властей не получали. В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции", - сказали в пресс-службе дипмиссии РИА Новости.

Американские власти в мае этого года запрашивали информацию "в связи с проживанием Билалова в США", Москва тогда представила Вашингтону документы о том, что бывший глава "Курортов Северного Кавказа" объявлен в международный розыск, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

"Экстрадировать Билалова из США в РФ нельзя, поскольку между Москвой и Вашингтоном нет соответствующего соглашения, - пояснил собеседник агентства. - Его можно только депортировать. Однако о каких-либо решениях США на этот счет Москве неизвестно".

Чем известен Ахмед Билалов

Уроженец Дагестана Билалов в 1999-2007 годах был депутатом Госдумы, а в 2011-2012 годах - сенатором от Краснодарского края.

В конце 2009 года Билалов был назначен вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР), а через год возглавил компанию "Курорты Северного Кавказа" (КСК), созданную для развития туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.

Этих постов Билалов лишился после того, как президент Путин, посетивший олимпийскую стройку в Сочи, публично отчитал его за срыв сроков и удорожание строительства комплекса трамплинов "Русские горки".

Вскоре против Билалова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следствие решило, что чиновник расточал выделенные КСК бюджетные деньги на зарубежные поездки "с использованием элементов роскоши" - в частности, потратил более 3 млн рублей на поездку на Олимпийские игры в Лондоне.

Еще одно уголовное дело было возбуждено против брата Билалова Магомеда, который был совладельцем Национального банка развития и компании-подрядчика олимпийской стройки "Красная поляна". Его заподозрили в нанесении ущерба основному кредитору - Сбербанку.

Как сообщали СМИ, в марте 2013 года братья покинули Россию, Магомед Билалов подтверждал, что находится на лечении в Германии.

В 2016 году СМИ сообщили, что уголовные дела против братьев Билаловых прекращены. Как объясняли собеседники телеканала "Дождь", причиной этого стало то, что они "не давали разоблачительных интервью, продали бизнес, тихо сидели за границей и не обвиняли российскую власть".

В МВД тогда заявили, что это не соответствует действительности и активные следственные действия в отношении Билаловых продолжаются. Ахмед Билалов по-прежнему в розыске, следует из базы данных министерства.