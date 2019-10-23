Правозащитника из "Комитета за гражданские права" задержали по делу о мошенничестве

Правообладатель иллюстрации facebook.com/slugu.zakonu

Заместитель председателя правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков задержан по подозрению в покушении на мошенничество. Коллеги Маякова считают, что правозащитника пытались спровоцировать на получение взятки.

Против Маякова возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщило московское управление Следственного комитета России (СКР). Предъявить обвинение и ходатайствовать об аресте правозащитника следствие планирует в ближайшее время.

В связи с задержанием Маякова работа "Комитета за гражданские права" может быть прекращена, заявил его глава, член Совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин. "В дальнейшем будет обсуждаться возможность прекращения работы организации в связи с тем, что в нашей стране условий для ее работы нет", - сказал он ТАСС.

Версия следствия

По версии следствия, днем во вторник, 22 октября, Маякову передали 200 тысяч рублей от человека, осужденного на длительный срок.

Полученные деньги были "первым траншем" от общей суммы в 2,5 млн рублей, в обмен на получение которой Маяков "обещал [осужденному] оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора", сказано в сообщении СКР.

"В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. После получения денег Маяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркивают в СКР, ранее "подозреваемый неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности".

В сентябре 2016 года Маяков был приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Правозащитник свою вину не признавал, в июле 2018 года он вышел на свободу условно-досрочно.

Версия правозащитников

Подозрения в свой адрес Маяков отвергает и сейчас. "Он не признает вину. Мы намерены обжаловать вчерашние следственные действия", - заявил РИА Новости его адвокат Федор Аксененко.

Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис "Комитета за гражданские права" накануне вечером. Перед этим, как заявляют в комитете, в офис организации ворвался неизвестный человек, который пытался передать Маякову пакет, в котором предположительно находились деньги.

"Он пытался эти деньги Маякову вручить. Маяков предложил оформить их в качестве пожертвования, подойти к коменданту. Он подошел к коменданту, тот сказал, что надо составить договор на пожертвование. В его планы это, очевидно, не входило, и он начал бегать за Маяковым по офису, но поймать его так и не смог. В это время ворвались представители НТВ и РЕН ТВ вместе с 15 сотрудниками какой-то неизвестной нам силовой структуры", - рассказал Бабушкин.

По словам сотрудников "Комитета за гражданские права", силовики провели допрос Маякова без адвоката и требовали от него признаться в покушении на получение взятки.

Когда силовики вывели Маякова из офиса, он успел сказать, что его задержание связано с "делом Малкова", фигуранты которого обращались в комитет за правовой помощью. Пока сотрудники организации не могут прокомментировать, о каком именно деле идет речь, говорится в сообщении на сайте комитета.