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Фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов покинул Россию и попросил убежища на Украине. Он был одним из четырех обвиняемых по этому делу, которые находятся под домашним арестом.

Сообщения о том, что Гаврилов покинул Россию и сейчас находится на Украине, в четверг подтвердила координатор юридической службы проекта "ОВД-Инфо" Алла Фролова.

Во вторник пограничная служба Украины сообщила, что на контрольно-пропускном пункте в Черниговской области 26-летний россиянин пересек границу и заявил, что ему необходимо политическое убежище.

Источник Би-би-си в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что имя молодого человека - Сергей Гаврилов. Адвокат фигуранта дела "Нового величия" Анна Стремоухова ни тогда, и сейчас не была доступна для комментариев.

В сообщении погранслужбы говорилось, что россиянин заявил о преследовании со стороны властей из-за участия в протестных акциях.

В России Гаврилова обвиняют по статьям об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) и участии в нем (ч. 2 ст. 282.1 УК).

Как ожидается, вскоре Следственный комитет объявит его в розыск в связи с нарушением условий домашнего ареста, сообщает "ОВД-Инфо".

Дело "Нового величия"

В марте 2018 года 10 человек были задержаны по обвинению в создании экстремистской организации "Новое величие" с целью свержения конституционного строя.

Дело "Нового величия" вызвало общественный резонанс, когда стало известно о двух его фигурантках - 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. Павликова на момент ареста была несовершеннолетней. Во время пребывания в СИЗО у девушек резко ухудшилось здоровье.

Следствие утверждает, что участники группы хотели свергнуть существующий политический строй в России и готовились к этому, печатая агитационные листовки, обсуждая стратегию в телеграм-чатах и проводя тренировки в Подмосковье. Там они якобы учились обращаться с оружием и делать коктейли Молотова. Защита утверждает, что обвинение против участников строится на показаниях провокаторов.

Восемь из них, включая Гаврилова, до сих пор остаются под следствием. Четверо содержатся в СИЗО - Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков. Еще четыре человека находятся под домашним арестом - Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин.

В отношении двоих суды вынесли обвинительные приговоры. Это Павел Ребровский и Рустам Рустамов. Оба пошли на сделку со следствием, но Ребровский впоследствии отказался от своих показаний и суд отменил его приговор.

Как следует из материалов дела, о которых писала "Медиазона", Рустамов не состоял в движении и не участвовал в собраниях. Под следствие он попал из-за того, что одолжил другим фигурантам свое ружье и дал к нему патроны, сообщало издание. В марте Сергиево-Посадский суд Московской области назначил Рустамову полтора года лишения свободы условно.