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В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян своим указом с грифом "Секретно" значительно повысил вознаграждение членов своего кабинета и их заместителей, узнало армянское издание Hetq.

В правительстве подтвердили эту информацию, а представители оппозиции возмутились секретным характером этого решения и выразили сомнения в его законности.

Выступая в парламенте в среду, Пашинян, пришедший к власти на волне борьбы с коррупцией, заявил, что повышение зарплат произошло за счет премиальных фондов, которые были одобрены парламентом на слушаниях по бюджету на 2019 год.

Пашинян отверг обвинения в секретности, сославшись на то, что все министры ежегодно подают декларации о доходах, которые публикуются в интернете, и в конце года каждый желающий сможет разделить годовой доход министра на 12 и узнать размер ежемесячного дохода.

Инерция секретности

По словам премьера, его указ был издан под грифом "Секретно" лишь в силу инерции - так при прошлом правительстве принимались все решения про вознаграждения, и процедура осталась прежней.

Эдмон Марукян, лидер фракции "Светлая Армения" и бывший союзник Пашиняна по парламентской оппозиции, заявил, что поддерживает повышение зарплат для чиновников, но не секретный характер указа, который он охарактеризовал как позорный.

По словам депутата, бюджетные средства не должны тратиться секретным образом, за исключением вопросов обороны и национальной безопасности.

Решение раскритиковал и представитель партии "Процветающая Армения" Геворг Петросян. По закону, премьер-министр не имеет права единолично принимать такое решение, а правки в закон вносятся парламентом, заявил депутат.

Он напомнил, что этот вопрос регулируется законом о вознаграждении лиц, занимающих государственные должности.

Зарплаты министров в Армении выросли до 1,5 миллионов драм (около 3,1 тысячи долларов). Были повышены и зарплаты заместителей министров - до 1,06 млн драм, или 2,2 тысяч долларов.

Борец с коррупцией

Пашинян пришел к власти на волне протестов в мае 2018 года. Он обещал уничтожить коррупцию в стране и вернуть ее на демократический путь развития.

Уже через три месяца после избрания премьер-министром Пашинян заявил, что в Армении нет коррупции, и дал личную гарантию того, что в правительстве не осталось высокопоставленных коррупционеров.

Однако весной 2019 года против назначенца Пашиняна главы Государственной контрольной службы Давида Санасаряна были выдвинуты обвинения в использовании служебного положения.

Под следствием по обвинению в коррупции находится и целый ряд чиновников из предыдущих правительств, включая бывших министров и депутатов.

Под арестом и бывший президент Роберт Кочарян, обвиняемый в покушении на конституционный строй.