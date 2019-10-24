39 погибших в фуре в английском графстве Эссекс - граждане Китая

Media playback is unsupported on your device В графстве Эссекс на востоке Англии найдена фура с 39 телами

39 человек, найденных мертвыми в фуре на востоке Англии, были гражданами Китая, сообщают источники Би-би-си.

Фура с телами была обнаружена в ночь на среду в графстве Эссекс. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан водитель - 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон.

Полиция установила, что фура зарегистрирована в Болгарии, однако прибыла на британские острова из бельгийского порта Зебрюгге в Пурфлит (порт на Темзе) в административном округе Таррок около 00:30 среды по местному времени.

Около 01:40 в полицейский участок города Грейс поступил звонок от службы скорой помощи, которая уведомляла, что в промышленной зоне города найдена фура с десятками человеческих тел.

Не первый случай

Это не первый случай массовой гибели нелегалов из Китая на территории Британии.

В июне 2000 года в портовом городе Дувр в опломбированном кузове рефрижератора с голландскими номерами были найдены тела 58 человек. Тогда следствие установило, что люди задохнулись.

Так же как и фура, найденная накануне в Эссексе, рефрижератор прибыл в Великобританию на пароме через бельгийский порт Зебрюгге.

В феврале 2004 года 23 китайских нелегала, собиравшие мидии в графстве Ланкашир, утонули во время прилива.