Зачем "Инстаграм" удаляет фильтры с эффектом пластической хирургии?

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"Инстаграм" избавляется от фильтров дополненной реальности с эффектом пластической хирургии из опасений, что подобные AR (augmented reality)-маски могут навредить психическому здоровью пользователей соцсети.

Под запрет среди прочего попадают визуальные эффекты накачанных губ, выделенных скул, подтяжки лица и "инъекций красоты".

Недавнее научное исследование показало, что фильтры, меняющие внешность, могут исказить самовосприятие, понизить самооценку и привести к неврозу.

Представители соцсети, принадлежащей Facebook, заверили, что заботятся о здоровье и благополучии людей, поэтому и меняют правила: "Мы пересматриваем нашу политику - мы хотим, чтобы наши фильтры приносили людям только положительные эмоции", - сказал пресс-секретарь "Инстаграма".

"И пока мы пересматриваем наши цели и правила, мы убираем из коллекции фильтров все эффекты, которые могут ассоциироваться с пластической хирургией, прекращаем одобрение новых подобных фильтров и будем удалять их, если нам о них сообщат".

В августе "Инстаграм" разрешил пользователям создавать свои собственные визуальные эффекты - анимацию, маски и фильтры, - которые можно было накладывать на фотографии и видео. Многие из самых популярных фильтров - такие как Plastica - имитировали эффект радикальных пластических операций.

Еще один фильтр, FixMe, показывал, как косметические хирурги размечают лицо перед предстоящей операцией. Фильтр HolyBucks накладывал знаки доллара поверх селфи и визуально увеличивал губы на фото.

Сколько времени займет удаление этих фильтров, руководство соцсети не знает, но уже ссылается на одобрительные отклики от многих клиентов.

"Многие относятся к фильтрам несерьезно: "девочки развлекаются, и пусть", - но если начиная с 2016 года девочка не разместила ни одного фото без такого фильтра, ясно, что тут дело серьезное", - написал в "Твиттере" один из пользователей "Инстаграма".

Многие пользователи, впрочем, пишут, что им будет сильно не хватать привычных фотоэффектов. "А обо мне "Инстаграм" подумал? Что мне делать в те дни, когда я выгляжу ужасно, как будто меня побили? Старым измученным ведьмам тоже хочется выглядеть ослепительно", - написала одна из пользовательниц.

Несколько исследований - в частности, отчет Королевского общества по вопросам здоровья населения от 2017 года - утверждают, что излишне активное пользование соцсетями вызывает депрессивное состояние и что для детей и подростков "Инстаграм" может быть особенно вреден. Выводы этих исследований оспариваются и не являются общепризнанными.

В феврале этого года "Инстаграм" пообещал удалять все изображения физического ущерба и телесных повреждений, которые люди наносят себе сами, после того как после просмотра подобных фото покончила с собой 14-летняя Молли Рассел.

Около пяти лет назад Google и Apple удалили мобильное приложение, в котором можно было моделировать пластические операции.