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Чемпионка и медалистка двух Паралимпиад, бельгийская спортсменка Марике Вервот ушла из жизни в возрасте 40 лет, прибегнув к эвтаназии.

Победительница и серебряный призер Лондонской паралимпиады-2012 и двукратная медалистка Паралимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года страдала прогрессирующей атрофией мышц - миопатией. Это неизлечимое заболевание вызывало у Вервот паралич ног, постоянные боли и судороги.

Официальное согласие на эвтаназию, которая в Бельгии разрешена законом, она подписала еще в 2008 году.

Городская администрация ее родного города Диеста заявила, что "ее выбор осуществился во вторник вечером".

"Гонки были для меня лекарством"

Правообладатель иллюстрации BBC Sport Image caption Собака-ассистент спорстменки, лабрадор Зенн, помогал ей передвигаться на улице и дома

"Иногда мне бывает очень, очень плохо: если у меня эпилептический приступ, я плачу. Кричу от боли. Мне нужно много обезболивающих", - рассказывала Марике Вервот в передаче радио Би-би-си 5 в 2016 году.

"Многие спрашивают, как это возможно, что у вас такие хорошие результаты и вы улыбаетесь, несмотря на всю боль и болезнь, которая съедает мышцы? Для меня спорт и участие в гонках на колясках - своего рода лекарство", - отмечала она.

Марике Вервот выиграла золото в 2012 году в гонках на колясках на дистанцию 100 м в паралимпийской категории Т52 (атлеты, парализованные ниже пояса).

На Паралимпиаде в Рио четырьмя годами позже она завоевала серебро на дистанции 400 м и бронзу на стометровке.

В ответ на вопрос, для чего она подписала согласие на эвтаназию, Марике отвечала: "Это дает внутренний покой. Я знаю, что когда силы кончатся, я могу полагаться на эти бумаги".

В городской ратуше Диеста размещена книга соболезнований.

Честно о смерти

Элеанор Олдройд, ведущая программ радио Би-би-си 5

Она была выдающейся чемпионкой - и на спортивной арене и в жизни. Она была очень остроумна и полна жизни, но я никогда не слышала, чтобы кто-то так откровенно говорил о смерти, как она.

Почему-то этот разговор не был депрессивным: она смирилась с тем, что ее срок на земле будет короче, чем у многих других людей, и была твердо настроена взять от жизни столько хорошего, сколько возможно.

Мы пили испанскую игристую каву восхитительным летним вечером: она радовалась прекрасным мгновениям, хотя они случались всё реже и реже.

Ее подруга Лив говорила, что Марике осталось жить полгода-год. Это было в 2017 году. Я молюсь и верю, что когда пришло время ухода, это была мягкая и прекрасная смерть, как она и хотела.