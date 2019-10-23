Boeing обещает возобновить полеты 737 Max до конца года

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Корпорация Boeing заявила о планах возобновления полетов пассажирского авиалайнера Boeing 737 Max до конца 2019 года. Эксплуатация самолета была приостановлена в марте после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

Ранее в среду индонезийские следователи сообщили, что причиной крушения "Боинга" авиакомпания Lion Air в Индонезии 29 октября 2018 года стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS).

Это компьютерная программа, которая в фоновом режиме корректировала действия пилота, настойчиво направляя нос самолета вниз, когда лайнер, по ошибочной оценке автоматики, пытался задрать его.

Катастрофа в Индонезии унесла жизни 189 человек. В марте 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines этой же модели разбился в Эфиопии, погибли 157 человек.

В среду корпорация Boeing заявила, что провела работу по усовершенствованию системы и сейчас ведет переговоры с авиарегуляторами о возобновлении эксплуатации лайнера.

"Нашим приоритетом остается безопасное возвращение к работе [лайнера] 737 Max, и мы наблюдаем устойчивый прогресс", - сообщил глава компании Дэннис Мюленбург.

Авиагигант также сообщил о модернизации тренировочных программ для лайнера и теперь ожидает получить разрешение на полеты до начала 2020 года.

"Мы также приняли меры для привлечения большего внимания к безопасности наших услуг и продуктов, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед клиентами и создавать новые возможности, придерживаясь наших главных ценностей: безопасности, качества и честности", - отметил Мюленбург.

Сначала разрешение на эксплуатацию лайнера должно выдать Федеральное управление гражданской авиации США, а затем ему могут последовать европейские авиарегуляторы, которые пока что дают сдержанные оценки перспективе возвращения Boeing 737 Max в небо.

Как заявил в минувшую пятницу исполнительный директор Европейского агентства по безопасности полетов Патрик Кай, разрешение на эксплуатацию этих лайнеров будет выдано не ранее января 2020 года.

"Это будет начало следующего года, если все пойдет хорошо. Мы запланировали проведение летных испытаний в середине декабря, а это значит, что решение о возобновлении эксплуатации будет приниматься в январе", - цитирует европейского чиновника агентство Рейтер.

Удар по прибыли

Во вторник стало известно, что Boeing уволила главу подразделения коммерческой авиации компании Кевина Макалистера: он стал самым высокопоставленным сотрудником компании, уволенным после двух катастроф.

Приостановление полетов Boeing 737 Max сильно ударило по финансовым показателям компании. По итогам третьего квартала 2019 года прибыль авиагиганта уменьшилась почти вдвое и составила 895 млн долларов. Boeing также заявила о сокращении производства самолетов модели 787 Dreamliner, опасаясь проблем с продажами.

Как ожидается, итоговый вариант доклада индонезийских следователей по поводу катастрофы Lion Air будет опубликован в пятницу.

Как сообщают СМИ со ссылкой на выводы следствия, дополнительные сложности у пилотов возникли из-за тряски штурвала. Ее причиной стало неправильное срабатывание механизма предупреждения об угрозе сваливания самолета.

Эта сигнализация считывает данные с датчика, который, согласно докладу следствия, был неправильно откалиброван во время ремонта.