В какое время лучше принимать лекарства от давления? Советуют ученые
Чтобы лекарства от давления приносили максимальную пользу, принимайте их перед сном, советуют испанские ученые. Этот простой совет может спасти жизни, пишут они в исследовании, опубликованном в научном журнале European Heart Journal.
В исследовании говорится, что таблетки лучше защищают от инсультов и сердечных приступов, если принимать их перед сном, а не утром.
Эксперты пришли к выводу, что на реакцию человека на лекарства влияют "биологические часы" и естественный ритм нашего организма.
Как синхронизировать прием лекарств с вашими "биологическими часами"?
Исследователи находят все больше доказательств того, что многие лекарства, в том числе для сердца, действуют лучше, если принимать их в определенное время дня.
Исследование, опубликованное в European Heart Journal, на сегодняшний день является крупнейшим в своем роде. В нем принимали участие 19 тысяч человек, принимающих лекарства от давления.
Участников случайным образом разделили на две группы: одни принимали таблетки утром, другие - перед сном. Исследователи отслеживали их состояние в течение следующих пяти и более лет.
В итоге они пришли к выводу, что у тех участников исследования, кто принимал лекарства вечером, риск смерти от сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности был в два раза ниже.
Кровяное давление должно снижаться ночью, когда мы спим и наш организм отдыхает.
Если этого не происходит и давление остается высоким, то риск сердечного приступа или инсульта увеличивается, отмечают эксперты.
Согласно исследованию, прием лекарств вечером помогает контролировать артериальное давление в ночное время суток у людей с гипертонией (повышенным артериальным давлением).
У участников исследования, которые принимали лекарства перед сном, средний уровень кровяного давления был значительно ниже как днем, так и ночью. В ночное время суток их кровяное давление было ниже, чем у тех, кто принимал лекарства по утрам.
Ведущий исследователь профессор Рамон Хермида из испанского университета Виго сказал, что врачи могут принять это во внимание и начать рекомендовать своим пациентам принимать лекарства от давления на ночь: "Это совершенно бесплатно и может спасти много жизней".
"В нынешних рекомендациях по лечению гипертонии не содержится каких-либо указаний на то, в какое время лучше принимать лекарства. Самая распространенная рекомендация врачей - принимать таблетки утром во время завтрака, но она основана на ошибочной теории о том, что это снижает утренний уровень артериального давления", - говорит он.
- В какое время суток лучше не лечиться. И не заболевать
- Умрете ли вы в ближайшие 5-10 лет? Узнать ответ поможет новый анализ крови
Результаты исследования, которое вел Хермида, показали, что люди, которые принимают лекарства перед сном, а не утром, имеют более контролируемое артериальное давление и значительно более низкий риск смерти, сердечных болезней и проблем к кровеносными сосудами, отметил профессор.
При этом он добавил, что еще нужно провести дополнительные исследования среди разных групп населения, чтобы проверить, применимы ли их с его испанскими коллегами выводы ко всем пациентам, принимающим разные лекарства от давления.
"Хоть это исследование подтверждает предыдущие выводы, сделанные в этой области, необходимо продолжать проводить исследования среди других этнических групп, а также среди людей, которые работают посменно, чтобы по-настоящему доказать, что прием лекарств на ночь полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорит Ванесса Смит из Британского фонда здоровья сердца.
"Если вы принимаете лекарства от давления, то необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом или фармацевтом, прежде чем менять время приема таблеток. Могут быть опеределенные причины, по которым ваш врач прописал вам принимать лекарство утром или вечером", - предупреждает она.
Образ жизни человека также влияет на кровяное давление. Негативно на нем может отразиться следующее:
- Чрезмерное употребление алкоголя
- Курение
- Избыточный вес
- Малоподвижность
- Чрезмерное употребление соли